Malas rachas frente a frente

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El partido perdido por la Deportiva en Urritxe el pasado domingo supuso sumar dos derrotas consecutivas y tres encuentros sin vencer. Un sólo punto en tres jornadas seguidas no le ha hecho perder más que una posición al cuadro berciano, aunque en puntos sí ha visto cómo la Cultural se le ha ido y cómo los que vienen por detrás se han acercado. De hecho, si el cuadro de Javi Rey no gana este domingo, podría salir de la zona de play off.

La Gimnástica Segoviana llega a El Bierzo como el peor equipo desde que se inició el 2025. Tras un excelente 2024, el cuadro azulgrana ha sumado un empate y cinco derrotas en lo que llevamos de año y el fortín de La Albuera ha dejado de ser inexpugnable. En este tiempo ha marcado 5 goles y encajado 19. Y lo peor posiblemente haya sido perder a su goleador. Davo fue traspasado a la UD Ibiza tras anotar 9 goles. El club firmó a Joshua Farrell desde el Villanovense, con el que llevaba 8 goles en 2ª Federación. La semana pasada marcó su primer tanto como azulgrana, pero su equipo perdió 2-4 ante el filial de Atlético Osasuna. Y con 47 goles en contra, la Gimnástica es el equipo más goleado del grupo con claridad, casi dos tantos en contra de media por encuentro.

De las varias cosas que le han dolido sobremanera al deportivismo en lo que va de Liga, posiblemente la primera fue el empate del cuadro de la capital del acueducto en el minuto 91 del encuentro de la primera vuelta, que fue el primer partido fuera y que evitó el primer triunfo liguero de los hombres de Javi Rey.

Tres equipos que han derrotado a la Deportiva estaban en puesto de descenso en el momento de recibir al conjunto blanquiazul. Pasó en la jornada 5 cuando llegó al Toralín el Arenteiro, en la visita a Ourense y el pasado domingo con el Amorebieta. No estaba en descenso, pero sí empatado a puntos con equipos de esa posición, el Sestao River cuando venció en Ponferrada.

CAMBIO PREVISTO

Aunque aún no se ha hecho oficial, está previsto que el duelo entre el RC Celta Fortuna y la Deportiva cambie de día y de hora, pero se mantendría en Balaídos por el asunto de la luz. Inicialmente previsto para el sábado 1 de marzo a las 19.00 horas, el duelo se llevará al domingo 2 a las 18.00 horas. El club celeste ya ha hecho constar el cambio en su página web. Inicialmente se señaló que el cambio podría tratarse de un asunto televisivo, pero desde Vigo se señala que se quiere que no coincidan en día el primer equipo y el filial, aunque uno juegue de local y otro de visitante. No obstante, el duelo del RC Celta en Girona es el sábado a las dos de la tarde. La posibilidad de poder contar con jugadores para el primer y el segundo equipo en días distintos puede estar detrás de esa decisión.