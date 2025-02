Álvaro Alonso Prada brilla entre la élite mundial

Haciendo un símil con ciertas expresiones futbolísticas que comparan a las grandes estrellas mundiales, el caddie berciano Álvaro Alonso Prada 'se sienta en la misma mesa que los mejores golfistas mundiales como Jon Rahm, Sergio García, Brooks Koepka, Phil Mickelson o Lee Westwood'. Lo hace precisamente como el fiel escudero de un talento que apunta a ser el relevo natural de Rahm, Luis Masaveu.

Tras dejar atrás sus años como caddie en el circuito femenino donde compartió éxitos con números uno como Gaby López y Carlota Ciganda, Álvaro, que también es jugador de golf, decidía dar el paso al circuito masculino, y nada menos que a la competición más rutilante a nivel mundial el LIV Tour nacido desde Arabia Saudí que rivaliza con la poderosa PGA a la que incluso supera en premios. Con campeones de la talla de Rahm como uno de sus referentes y solo cuatro españoles en el apartado de jugadores, Álvaro 'aterrizaba' este año (en el pasado ya probó en una prueba) junto a Luis Masaveu.

Un binomio perfecto de calidad y juventud. Sergio García, otro grande del golf y en su día también 'niño prodigio' de este deporte apadrinó su llegada, la de Masaveu y la de Álvaro que ya han dejado patente su clase en el reciente torneo de Australia. Allí junto al resto del equipo Fireballs GC lograban nada menos que ekl primer puesto en la clasificación. Un éxito para abrir boca en un torneo plagado de estrellas cuyas próximas citas serán Hong Kong, Singapur y nuevamente Hong Kong (habrá que esperar unos meses para que aterrice en la única cita de este año en suelo español).

«El pasado año ya jugamos en Arabia saudí y en un torneo de la escuela LIV, pero es en este cuando estamos de lleno en plena competición», precisa Álvaro Alonso Prada que ya cuenta con dos presencias en unos Juegos Olímpicos y que se ha convertido en uno de los caddies con mejor cartel dentro del circuito mundial. Por algo será."Con Luis todo es perfecto. Es un jugador que con 22 años es ya una realidad dentro de la élite. El pasado año ya quedó tercero en el US Open amateur y fue el primer español amateur en pasar el corte del British Open absoluto. También ganó el Open de Portugal. Es muy bueno y creo que nos estamos compenetrando muy bien. Que al final es lo importante".

Álvaro, agachado, junto a Rahm y el resto de españoles.FIREBALLS GC

Llegar y besar el santo para Álvaro en su nueva etapa. «Para mí el salto ha sido muy importante. Es la oportunidad que estaba esperando y que solo pasa una vez en tu vida. Estoy con un gran jugador y en un circuito mundial con los mejores de este deporte. No se puede pedir más», precisa el caddie berciano.

Los apuntes Junto a los ‘grandes’

Álvaro Alonso es el fiel escudero de Luis Masaveu en uno de los mejores equipos del circuito LIV Tour, el que capitanea el castellonense Sergio García. Enfrente grandes de la talla de Rahm, Mickelson...



Primer triunfo

Para el caddie berciano la victoria la de Adelaida es la primera que logra en el circuito masculino. No será la última tanto por Masvaeu del que es su caddie como de los Fireballs GC que lidera Sergio García.



Próximos destinos

España tendrá que esperar unos meses a nivel competitivo. Lo más cercano para Álvaro serán tres torneos a miles de kilómetros de su casa. en Hong Kong, Singapur y nuevamente Hong Kong. En todos ellos con el reto de estar entre los mejores.

«Con Luis todo fluye. Es un gran jugador que sabe lo que quiere y que intenta ser el mejor. Y también una gran persona. Además escucha los consejos y me tiene en una buena consideración», Apunta Álvaro que no se olvida de los años que pasó al lado de Gaby y Carlota en el circuito femenino (su novia es la también jugadora profesional de golf Luna Sobrón). «Con ellas logré alcanzar un extraordinario nivel. Pero quería afrontar otros retos y horizontes. No descarto en un futuro volver al circuito femenino, pero en el masculino estoy muy a busto. Además en cada torneo puedo compartir green con jugadores que siempre he admirado».

Sabe Álvaro Alonso Prada que la exigencia es máxima, pero también esa circunstancia le sirve como aliciente. «Soy un ganador y estoy junto a otro ganador como Luis Masaveu. Y además en un equipo que capitanea todo un emblema de este deporte en España y fuera como es Sergio García. Eso sin duda alguna hace que cada día para mí sea un reto y a la vez una ilusión».