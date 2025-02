Trece partidos para gestionar 8 puntos

León cree que este grupo de jugadores puede asumir el papel de ser un equipo capaz de subir a Segunda División de forma directa y así convertir en realidad el sueño del Reino. Quedan otros 13 partidos, con sus 39 puntos, para replicar el éxito y hacer historia en una temporada de momento redonda para los dirigidos por Llona. Siempre se ha reconocido que es muy difícil salir del pozo de la Primera Federación (antes Segunda B). O si no, que se lo digan al Deportivo de la Coruña, un equipo fuerte en su momento en Champions, campeón de la Liga de Primera y de la Copa del Rey tuvo que sufrir tres temporadas en la categoría. Pero hay un equipo que camina con paso firme y decidido hacia el ascenso. Es la Cultural, que se está mostrando como un auténtico ciclón y lidera con puño de hierro el Grupo I. Líder indiscutible en cada una de las 25 jornadas disputadas.

El líder del Grupo I de Primera Federación amplía su racha de partidos sin perder en 2025, encadenando el octavo encuentro invicto tras imponenrse este sábado por 2-0 al Celta Fortuna.

El equipo de Llona sigue mostrando su enorme fiabilidad, tanto en el Reino de León, donde ha corregido su principal debilidad con tres triunfos consecutivos ante Unionistas (4-3), SD Amorebieta (2-1) y el filial celeste (2-0), a lo que suma su excelente trayectoria a domicilio con tan solo una derrota encajada en Barakaldo (3-0). La Cultural va embalada a Segunda División.

La afición culturalista no quiere despertar de este sueño tan agradable en cada partido sin convertir en realidad la vuelta a la Segunda División por la vía rápida del ascenso directo con lo bien y lo rápido que está el equipo, haciendo olvidar decepciones repetidas que ya eran el pan nuestro de cada día. Y es que Fredi Álvarez, entrenador del filial del Celta, lo dijo muy claro el sábado: «Si la Cultural no sube a Segunda División es por deméritos propios, no por méritos de sus rivales». Igualito que lo que expresan desde hace algunas semanas coincidiendo en sus apreciaciones los analistas tertulianos del VARDiario de León Óscar Díez, Raúl Castro, José Antonio Pérez y Juan Simón, que mantengo el mismo criterio al pie de la letra porque son palabras de sabios del fútbol leonés.

Su libro de estilo se caracteriza por el deseo de todo el culturalismo: el sueño es subir a Segunda División como embajadores de un sentimiento fiel hacia unos colores que sienten con orgullo, por encima de otros protagonismos desmedidos.

