Un show que genera valor añadido y que se debe exportar al deporte local

Un Palacio de Deportes de León «impresionante». Esa fue la sensación general de los aficionados que vieron en directo el partido entre España y Bélgica del pasado domingo y de muchos otros que lo siguieron a través de La 2 de TVE. El lleno absoluto ayudó a que el espectáculo luciese más, pero el gran mérito se lo lleva la Federación Española de Balonmano y su despliegue de medios para que todo saliese redondo.

Las exigencias cuando juega la selección son altas y eso se notó desde el primer día de montaje de la pista. Un parqué propio —colocado encima del habitual— canastas, marcadores, vallas publicitarias... Ningún cabo suelto. Tampoco la colocación de las cámaras de televisión fue casual, apuntando a la grada alta del pabellón y no a la baja —en Asobal no les dejan hacer eso-. Y no solo en lo técnico, sino también a la hora de convertir el encuentro en un evento lleno de sorpresas y estímulos. Grande el speaker, los juegos con los niños tirando a canasta, la cámara buscando parejas que se besaran o abrazaran en el descanso, el homenaje a Urbano.

Todo un show que transciende a lo meramente deportivo, genera valor añadido y fideliza público de todas las edades. En muchos de sus aspectos se podría trasladar a los partidos como locales de Cultural o Ademar, por ejemplo. De hecho es lo que pretende la Liga Asobal sin que la semilla comience a germinar por ahora.