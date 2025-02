Dani Freile, un portero de La Virgen el menos batido

El portero Dani Freile (León, 1998) es una de las piezas angulares de la trayectoria que mantiene La Virgen del Camino en el Grupo VIII de Tercera Federación con sus acertadas intervenciones, aportando seguridad para sostener al equipo virginiano con serias opciones de aspirar a meterse en la zona de play off al final de la Liga regular. «Tenemos un equipo joven, pero con calidad y una gran capacidad de trabajo. Yo confío en que podamos jugar la fase de ascenso. En estos momentos estamos a un punto de la zona de play off y además tenemos un partido menos jugado que el quinto clasificado, el Cristo Atlético», afirma el guardameta de La Virgen que es el menos batido del Grupo 8 de Tercera Federación con sólo 15 goles encajados en los 23 partidos que lleva disputados, además de ser de los porteros que menos encajan de toda la categoría.

Dani es uno de los mejores cancerberos, no sólo del grupo de Castilla y León, sino también del resto de los otros 17 grupos de la categoría. Muchos ojos giran en torno a sus buenas actuaciones en lo que va de temporada. Sin embargo es algo que tampoco le preocupa mucho: «Yo estoy muy a gusto en La Virgen. Tengo mi trabajo y no me planteo cambiar de vida si no es algo que mejore mi situación», comenta de forma rotunda el meta virginiano de profesión ingeniero informático, que vive con los pies en el suelo y la cabeza muy saneada en sus planteamientos deportivos y de vida.

«La Virgen está desarrollando un buen año. Seguimos una buena línea y trabajaremos al máximo para meternos en play off». Así piensa un portero de La Virgen al que Sergio González ‘Nanín’ conoce muy bien.