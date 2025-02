El Cleba celebrará las elecciones a presidente el próximo 12 de marzo

En apenas dos semanas el Caja Rural Cleba celebrará sus elecciones a la presidencia del club. En concreto, las urnas estarán disponibles para los socios el próximo 12 de marzo en la sede de la entidad —Estadio Reino de León— de 18.00 a 21.00 horas. El proceso electoral ya dio comienzo el pasado 17 de febrero con la conversión de la junta directiva en junta gestora y los plazos van cumpliéndose. Hoy se cierra el plazo de reclamaciones al censo.

Por ahora no existen candidaturas oficiales que ofrezcan una alternativa a Juan José Marcos, actual máximo mandatario, quien seguirá al frente siempre y cuando no llegue otro proyecto. En ese caso dará un paso al lado tras cumplir sus cuatro años de mandato. Se vaya o no, la deuda histórica del Cleba es prácticamente historia ya y las cuentas están saneadas.

El plazo para presentar las candidaturas concluye el 4 de marzo. Tal y como ha podido saber este periódico, hay varios socios tratando de montar su propio equipo para presentarse a las elecciones. Habrá que ver si finalmente fructifican.

En el horizonte aparecen numerosos retos para quien salga elegido presidente del conjunto leonés. En lo deportivo, el primer equipo se ha ido asentando en la segunda categoría del balonmano femenino español con Leo Álvarez en el banquillo y ahora también como responsable de la base. Mientras el club no se profesionalice, su mercado de fichajes es muy escaso, con jugadoras que vienen a estuadiar a León o que tienen que convencer para que lo hagan. Habrá que ver hacia dónde quieren que vire el futuro. Está claro que sin más ingresos es harto difícil dar un paso adelante. Faltan patrocinadores y este año salvaron los muebles gracias al apoyo de Caja Rural después de que Rodríguez diese un paso al lado. En cuanto a la cantera se persigue volver a ser importante en las respectivas competiciones, atraer a más jugadoras y formarlas.

La próxima semana se sabrá si hay alternativa a Juanjo o continuará otros cuatros años más.