Ademar batallará "hasta el final" con la Federación Española

La directiva del Abanca Ademar está dispuesta a llegar «donde haga falta» para cobrar la subvención de 33.500 euros que el Consejo Superior de Deportes convocó a finales del pasado año en concepto de ayuda a los clubes que ceden jugadores de sus canteras para que participen en las categorías inferiores de la selección española. Un dinero que el club leonés perdió por no presentar en plazo la documentación requerida a través de la Federación Española de Balonmano, tal y como adelantó este periódico. Un caso «único» —el resto de equipos de Asobal sí lo hicieron en tiempo y forma— que Cayetano Franco atribuye a «un error de uno de los trabajadores del club», tal y como dijo el pasado martes en La 8 León.

A pesar de que admiten lo sucedido, desde la cúpula ademarista creen que «la convocatoria no cumple las normas de subvenciones» en un movimiento enrevesado por parte de la RFEBM, con quien no mantienen una buena relación. Según Tano Franco, las apelaciones hechas al CSD «van por buen camino y es más, hemos conseguido por ahora que ese dinero no se entregue y que la parte que le corresponde al Ademar quede guardada», confirma.

Pero, llegado el caso, el máximo mandatario remarca que si las apelaciones presentadas no llegasen a buen puerto, «acudiremos a lo contencioso administrativo» porque «consideramos que tenemos razón». Sea como fuere, la guerra abierta con la Federación Española «no benefica al balonmano», reconoce el propio presidente. «Hay que entenderse con ellos si queremos que este deporte vaya mejor».

Si finalmente cobran los 33.500 euros del CSD las maltrechas arcas del Ademar empezarán a recuperarse, sobre todo desde que la Diputación ya hiciese el pago de la subvención pendiente de la 2022-23. «A ver si pronto cobramos la de la temporada anterior y sale la convocatoria de la 2024-25», desea Franco. El órgano provincial debe 70.000 euros y la cantidad que estipulen para este curso, que se desconoce. El presidente también reclama lo correspondiente al patrocinio de Turisleón, pero ese montante parece casi imposible que lo lleguen a cobrar. Mientras no entre dinero va a ser complicado que el club leonés empiece a cerrar fichajes de forma oficial. Hasta ahora todo han sido contactos y ofertas sin concretar realmente.