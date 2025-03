La Ponferradina va a recuperar la confianza fuera de casa

Publicado por Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva busca un nuevo triunfo fuera de casa, después de sumar un solo punto en sus dos últimas salidas y la gran decepción de Amorebieta. Este domingo a las seis de la tarde se mide la RC Celta B, uno de los equipos que mejor juega del grupo, pero que está pagando su irregularidad, sobre todo a domicilio. Con sólo dos victorias y siete puntos, es el segundo peor visitante del campeonato. Sin embargo, en casa presenta mejores números y este domingo juega en ese ámbito. Sólo la Cultural y el Club Gimnàstic han ganado en Vigo.

Javi Rey tiene la baja de Nacho Castillo para afrontar el duelo. Es una incógnita el once que pueda presentar el preparador auriense por las características del rival, si bien según salieron las cosas el pasado domingo, los cambios podrían ser mínimos. No se descarta la vuelta Álex Mula, Borja Valle o de Markel Lozano al once, ex jugador del cuadro celeste, como también lo son Carrique, Borja Valle, Borja Fernández y Álvaro Ramón. En el bando olívico las dudas son Meixús y Dela, que se perdieron el partido de León por lesión. Angelito Marcos y Óscar Marcos, que no ha podido entrenar esta semana con el cuadro celeste al estar concentrados con la selección española sub-19, sí podrán jugar. Fer López ya hace semanas que subió al primer equipo, pero el que también estará disponible al no acudir con la primera plantilla es el noruego El Abdellaoui.

Pita el encuentro Álvaro López Parra (Comité Cántabro). El santanderino de 37 años ha dirigido 8 encuentros del equipo berciano, saldados con 5 triunfos, entre ellos el de esta campaña ante el Club Gimnàstic, 2 derrotas y el empate del partido de Segovia del 2017 en el que pitó el final cuando Andy remataba para batir al portero del cuadro azulgrana en un mano a mano.

Las últimas victorias de la Deportiva en campo vigués fueron a finales de la década de los 00 de este siglo, ambas por 0-1 en Balaídos (2008-2009) y Barreiro (2009-2010). La formación berciana se ha enfrentado a varios equipos a lo largo de la Historia que han ejercido como filiales del RC Celta: RC Celta B, Turista, Fortuna, Berbés, Vigués, Casablanca y Gran Peña. El último precedente, del que dentro de una semana se cumplirá un año, es el 0-0 ante el RC Celta Foruna en Balaídos.

El Barakaldo CF y el Club Gimnàstic, que son rivales directos, iniciarán sus partidos cuando esté acabando el encuentro de Vigo.