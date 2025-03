Yeray desatasca el tiro directo de una falta

Publicado por Ponferrada Creado: Actualizado:

Faltaba la falta. La Deportiva echaba de menos ese tiro libre directo cerca del área que acaba entrando en el marco contrario y que muchas veces sirve para lograr el gol que no se es capaz de conseguir de otro modo. No había dispuesto tampoco el conjunto blanquiazul de muchos tiros cerca del área de castigo en la temporada. Hace pocas fechas lo intentaron sin éxito Cortés y Borja Valle. Esta vez cogió el balón Yeray. No sé por qué, pero sé que lo voy meter», le dijo a Ger Nóvoa, que estaba allí porque precisamente era el futbolista que había forzado la falta. Y la metió.

El gol de Yeray ha sido de los que más han llamado la atención en la jornada 26 de la categoría de bronce y posiblemente opte a convertirse en uno de los mejores goles de la temporada, igual que el cántabro opte a ser uno de los mejores jugadores de esta fecha de competición.

DE CARA A ESTE DOMINGO

Del partido se retiró con problemas en un gemelo Ger Nóvoa y en el mismo vio la quinta amarilla Markel Lozano. Habrá que esperar cómo evoluciona Esquerdo de un pisotón recibido en un pie la semana pasada en un entrenamiento. Si no pudiese estar este domingo, el técnico sólo tendría disponibles para el mediocentro a Doué y a Borja Fernández. Javi Rey habló de los jugadores con problemas físicos tras el último choque: «Hoy vinieron todos convocados, incluso los tocados como Sibille o Esquerdo por iniciativa de ellos, y eso habla muy bien del equipo. Sólo faltó Nacho Castillo, que tenía consulta médica en Madrid y al que ya le han dado el alta para empezar a correr. Esto es una pequeña familia y que en un día tan importante esté todo el equipo habla muy bien de ellos a nivel humano».