Cuenta atrás para la pesca

La temporada de pesca en los ríos de León está a la vuelta de la esquina. Más bien dicho, a un suspiro. El tiempo de espera para los miles de aficionados ha llegado. Salvo aquellos que han podido matar el gusanillo en el lago, para la gran mayoría el 29 de marzo está subrayado con un color especial. Meses de espera para volver a dar rienda suelta a su pasión. Bien es cierto que en cuatro de las provincias de la Comunidad la temporada levantará el telón el día 15 en las otras cinco, y entre ellas la leonesa, el penúltimo día del mes, y en sábado, ese ritual de preparar la caña, el sedal y los anzuelos será nuevamente cotidiana dos semanas más tarde.

Y con nada menos que seis meses y medio por delante. No va a ser en todos los escenarios por igual ya que de los más de 2.000 kilómetros de masas de agua existentes en la provincia en aquellas no reguladas por embalse, las denominadas popularmente de montaña en su mayoría, bajarán el telón el 31 de julio (con algunas excepciones que pueden prolongar su actividad). Y el 15 de octubre en el resto.

Un tiempo en cuanto a días bastante importante para los amantes de la pesca que tienen en León un extraordinario escenario, atractivo también para los pescadores que proceden de otros puntos de la geografía. Territorio, en este caso ríos, y truchas hay para todos. Y eso sin duda alguna servirá para ver en los márgenes de los propios ríos o en su interior a un gran número de pescadores. Y en cierta medida y conforme la primavera sume jornadas y se acerque al verano esa cifra se verá aumentada.

La climatología unida a unas aguas todavía algo frías y a unos caudales elevados en el caso de los ríos de montaña provocarán, como lo hacen cada inicio de temporada, que muchos aficionados esperen algunos días e incluso semanas para desempolvar la caña. Eso sí, madrugadores existirán muchos y si el tiempo acompaña, o lo que es lo mismo, no hace acto de presencia la lluvia, la nieve o el viento, desde la primera jornada ya empezarán a vislumbrarse. Claro está, en los ríos regulados dejando a los bravos de montaña para un poco más adelante.

Todo para una temporada que apunta en clave positiva. Siguiendo la tónica de los últimos años. Y si nada se tuerce incluso podría ser hasta mejor. Pero hará falta comprobarlo en una provincia que se ha convertido en todo un referente de la pesca y con la trucha como la gran protagonista. Solo queda prepararse para disfrutar de ello. Sea cual sea el río. En cotos, Arecs y EDS.

LOS APUNTES

Seis meses y medioLa temporada de pesca que en el caso de los ríos leoneses empezará de manera oficial el 29 de marzo abarcará como tope hasta el 15 de octubre para los ríos regulados. En el caso de los no regulados la fecha final es el 31 de julio. Eso sí, con una parte de ellos y en este último caso que a través de la normativa que regula la actividad pueden ampliar ese margen en algunas semanas más. Más madrugadorasCinco provincias de la Comunidad adelantarán el inicio de la campaña de pesca al 15 de marzo. Son las de Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid, mientras que en las de León, Burgos, Palencia, Soria y Zamora será el día 29. Para su finalización las fechas serán idénticas en todos los casos en los ríos regulados. La estrellaSin duda alguna la trucha será una temporada más la estrella en los ríos leoneses. Lo ha sido tantos años que la situación no va a variar. Su presencia es notable en estos ejercicios algo que no va a cambiar para una temporada, la de este 2025, que apunta a perspectivas positivas.