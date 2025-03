Marta García roza el podio tras caerse, levantarse y atacar

Marta García se quedó a un peldaño del podio. De una medalla que habría premiado su calidad, su tesón y la capacidad de sobreponerse a las adversidades. En este caso a una caída en el ecuador de la final de los 3.000 metros provocada por otra caída de una atleta que la precedía y que llevó a Marta al suelo.

Pero ni por esas. Su reacción no fue otra que la de levantarse a pesar del golpe en una rodilla, acelerar para dar caza al grupo de las favoritas y ponerse a tirar de este. Maltrecha y con las consecuencias del golpe en la última vuelta no pudo seguir el ritmo de Healy y Courtney-Bryant y en los metros finales de la portuguesa Salomé Afonso. Un desenlace que la llevó a la 'medalla de chocolate' como popularmente se nombre a la cuarta plaza. Poco premio para la atleta leonesa que llegaba a la cita continental en pista cubierta en su mejor momento como demostró en las semifinales del sábado y en la final del domingo, aunque en este caso un contratiempo en forma de caída le iba a impedir incluso optar no solo al podio, también a la presea más valiosa, el oro.

Marta se quedaba así a 25 centésimas de repetir el bronce que conquistó el pasado año en los 5.000 metros en los Europeos al aire libre de Roma García, que firmó un tiempo de 8:53.67 minutos, no tuvo fuerzas en los metros finales para contener el ataque de la portuguesa Salomé Afonso, que le arrebató el tercer escalón del podio en una final en la que la leonesa se vio lastrada por la caída que sufrió en las primeras vueltas.