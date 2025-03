La Deportiva vuelve al segundo puesto tras mes y medio

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Hacía mes y medio que la Deportiva no ocupaba la segunda posición de la tabla clasificatoria en el grupo I de 1ª Federación. Lo hizo por última vez tras ganar al FC Andorra el 26 de enero. Luego vinieron esas tres jornadas en las que sólo sumó un punto y cayó a la tercera plaza.

Con un gol de un central, Lancho, se ganó el partido ante el cuadro andorrano, y se recupera el segundo lugar con un triunfo que abrió con su tercer gol de la Liga Kevin Sibille. Desde su expulsión en el minuto 2 del partido de Barcelona apenas había jugado con la Deportiva. Fue titular y sustituido al descanso en el choque de Amorebieta. Sin embargo, antes de ayer disputó sus primeros 90 minutos completos de la segunda vuelta. «Junté el deseo de competir y de volver a jugar. Lo de Barcelona fue un error que después me hizo no estar bien, pero eso va a quedar ahí toda mi carrera, no me voy a olvidar», afirmó el argentino tras la victoria contra el Ourense CF. El defensa lleva tres goles en la Liga.

ENTRADAS A LA VENTA

Las entradas para acompañar a la SD Ponferradina en su partido del fin de semana ante el CD Arenteiro ya están a la venta en las oficinas de El Toralín. El precio es de 20 euros y son nominativas, por lo que habrá que facilitar el nombre y documento nacional de identidad del usuario de cada entrada. Las localidades estarán disponibles hasta las 13.30 horas del viernes 14 de febrero o hasta fin de existencias. Las entradas aportadas por el club presidido por Argimiro Marnotes son 300.

Por su parte, la Federación de Peñas organiza viaje a O Carballiño.