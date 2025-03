Ríos para disfrutar y lanzar la caña

La provincia de León, de este a oeste y de norte a su ofrece todo un elenco de posibilidades para los amantes de la pesca. Desde los locales hasta los cientos de pescadores procedentes de otros puntos de la geografía nacional que desde hace años se desplazan y disfrutan de los ríos de la provincia para dar rienda suelta a su pasión.

Bien sea en las masas de agua más revoltosas como las de montaña o en aquellos escenarios regulados por embalse. En la variedad está el gusto. Eso sí, cada uno a su tiempo ya que precisamente en las primeras semanas existirá una mayor dificultad por el estado de las aguas, frías, y los elevados caudales provocados por las lluvias y también en el caso que ocupa a León en una temporada que levantará el telón el 29 de marzo cuyos primeros pasos también estarán condicionados olor una climatología que esta se ha vuelto algo caprichosa y cambiante estos años. Cotos, Arec y EDS abarcan los más de 2.000 kilómetros de ríos aptos para la pesca. Y eso conlleva que cada aficionado pueda tener su lugar preferido. Y también su forma de rivalizar con la trucha en un mano a mano que puede acabar con la captura de esta o no. Esa variedad incluye también la de la pesca con muerte o sin muerte, esta segunda cada vez con un mayor número de practicantes. Y también con escenarios acotados para una actividad u otra lo que sin duda alguna conlleva una dimensión muy respetable. Cualquier escenario es favorable para dar rienda suelta a una pasión que suma miles de personas en la provincia a las que se unen un buen número de otras que acuden tanto de las provincias más cercanas como de escenarios más alejados de la geografía nacional. Variedad que sirve para dar cabida a todos los gustos y cualidades para lanzar la caña. Bien es cierto que entre los pescadores existen ciertos escenarios que año tras año se convierten en los más demandados para ellos. Y ahí hay que tener en cuenta también el momento de la temporada. Para el caso de las primeras semanas las mejores opciones para la práctica de la pesca para los más madrugadores en hacer uso de la caña y los sedales serán los ríos no regulados en las zonas medias donde el frío no será tan exigente en las aguas. Habrá que tener en este apartado muy en cuenta el Curueño, el Omaña, el Torío y el Bernesga sin olvidarse tampoco del río Tuerto, que aunque su caudal esté regulado por el pantano de Villameca es garantía en cuanto a altura para poder pescar. El Duerna, río de aguas puras que nacen en el Teleno, suele ser más tardío en opciones por sus frías aguas. En el Cea todo dependerá de lo claras que transiten sus aguas. Y en el caso de los ríos regulados, el Porma, el Órbigo, el Sil o el Esla si mantienen un caudal regular sus condiciones se presentan también en un nivel destacado. La cuenta atrás está en marcha . Y esta llegará a su fin en la provincia leonesa el 29 de marzo.