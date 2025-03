Manu Justo: «No hay que tener ansia por el ascenso"

Manu Justo se ha ganado el cariño y respeto de toda la Cultural. Y lo ha hecho a base de goles —lleva una docena esta temporada—, pero también con su trabajo incansable en el campo. Ese que luce menos, pero ayuda tanto o más. El delantero, renovado ya por el club para la 2025-26, recibió el premio Cinco Estrellas del mes de febrero. Como todo el vestuario, pide cautela ante el deseado ascenso a Segunda. «Queda un mundo», insiste. «Estoy contento por los goles que llevo y por la buena temporada del equipo. Queremos seguir en esa línea».

Sobre su renovación con la Cultural se muestra «contento de pertenecer un año más a este club», aunque no piensa en otra cosa que no sea el presente. «Quedan once jornadas intensas», recuerda. La más próxima en Segovia ante la Gimnástica, que ya asaltó el Reino de León en la primera vuelta de Liga. Ahora los de Llona tienen ansias de revancha. «Queremos reivindicarnos y lograr el triunfo allí». De hecho, los segovianos fueron los últimos en derrotar al conjunto culturalista. Desde entonces, permanecen invictos en una racha increíble. «Lo vivimos con cautela», insiste, lo mismo que la renta de nueve puntos que han logrado sobre sus principales perseguidores. «Hay que mantenerla hasta el final».

«Jugar fuera de casa siempre es complicado. Ellos están en la parte baja y necesitan salir cuanto antes por lo que nos apretarán mucho». No le falta razón, aunque, por ahora, la Cultural es uno de los mejores visitantes de toda la categoría, dinámica que llevaba años sin producirse.

Con una docena de goles en su haber, Justo no se pone límites. Prefiere no hablar de la temporada que viene, solo concentrarse en lo que está por venir. «No hay que tener ansia sino estar tranquilos para lograr el objetivo». También destaca a los seguidores leoneses, que el miércoles agotaron las 400 entradas disponibles para el partido ante la Gimnástica en un hora. «La afición es espectacular, lleva todo el año animándonos». La demanda continúa, pero no mandarán ni una entrada más.

El ariete es uno de los intocables para su entrenador. Sin duda su llegada a la entidad el pasado verano supuso un salto de calidad en una posición clave para marcar las diferencias. El curso anterior pasó factura precisamente el mal rendimiento de los tres delanteros. Por eso este año se fichó a conciencia. Sin embargo Justo no se conforma. Quiere aumentar sus cifras individuales mucho más.