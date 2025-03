O Espiñedo apenas concede alegrías foráneas

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Hace algo menos de un mes y medio la Deportiva acudió a jugar a Salamanca. En el Reina Sofía sólo la Cultural había sido capaz de llevarse el triunfo en un duelo en el que Unionistas CF había sido superior. Hace un par de semanas, en la anterior salida, la Deportiva fue a jugar a Vigo. El RC Celta Fortuna sólo había perdido dos encuentros en casa, uno en Balaídos contra el Club Gimnàstic y otro en Barreiro ante la Cultural. También fue mejor en ese último choque. Y mañana, más de los mismo: otro escenario en el que el equipo propietario del terreno de juego sólo ha dejado escapar dos encuentros y uno ha sido contra la Cultural siendo superior a ella. El otro, contra el filial del Barcelona.

O Espiñedo vive su segunda temporada como estadio de 1ª Federación. A orillas del río Arenteiro ganaron cuatro equipos visitantes la pasada campaña y en la actual lo han hecho dos. No es un campo muy propicio para los visitantes, al menos para salir con una victoria, algo que necesita la Deportiva para afianzar su puesto de play off e incluso para colocarse de forma provisional a seis puntos del líder, que juega el domingo. Eso sí, al margen de los dos referidos conjuntos que salieron vencedores, otros cinco empataron, por lo que en más de la mitad de los choques disputados en casa, el Arenteiro ha cedido puntos. Y otro dato relativo a la localía carballiñesa: tras el Zamora (8) y empatado con el Tarazona (9), presenta la portería menos batida como local.

La Deportiva ya sabe lo que es ganar en O Espiñedo, pero lo hizo en la temporada 1988-1989.

SEIS SALIDAS

La Deportiva tiene por delante once partidos para acabar la Liga; cinco en casa y seis fuera. De los seis lejos de El Toralín, tres son ante equipos que a día de hoy son rivales directos: Arenteiro y Club Gimnàstic, que son los dos próximos, y Real Sociedad B, el penúltimo partido fuera. Los otros tres son en los campos de Tarazona, Zamora y Sestao River. Alguno de ellos aún podría llegar a ser en su momento rival directo en la pelea por jugar la fase de ascenso.

NO PROSPERARON

Las alegaciones presentadas por el Arenteiro por la expulsión de Yac en Irún no fueron tomadas en consideración, por lo que como ya se esperaba, el ex jugador de la Deportiva no estará mañana ante su ex equipo. Otro ex blanquiazul, Mángel Prendes, podría ocupar su puesto en el centro de la defensa.

DESIGNACIÓN ARBITRAL

Aimar Velasco Arbaiza (Comité Vasco) ha sido designado para arbitrar el partido de mañana en O Espiñedo. Este laudioar de 36 años ya dirigió en septiembre, justo la semana después del Deportiva-Arenteiro de la primera vuelta, el Atlético Osasuna Promesas 0-Deportiva 3. En 1ª Federación ha dirigido un total de cuatro encuentros a la Deportiva, saldados con dos triunfos, un empate y una derrota, mientras que en 2ª División B fueron dos choques, que acabaron con un triunfo berciano y una igualada.