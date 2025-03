Llona: «Debemos ser nosotros mismos»

La Cultural afronta la hora de las reválidas en estas once jornadas finales del campeonato de Liga en el Grupo I de Primera Federación, para seguir liderando la tabla clasificatoria y obrar el ascenso directo, como único objetivo, después de encabezar la competición de la tercera categoría del fútbol nacional durante las 27 fechas disputadas. Por este motivo, el entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Raúl Llona, quiere ver a su equipo ambicioso desde el inicio de este domingo en La Albuera ante la Gimnástica Segoviana para poder mantener o incluso aumentar, si tropiezan sus rivales, la diferencia de nueve puntos con los que lidera de forma destacada la clasificación del Grupo I de Primera Federación. «Me gustaría que se viera en Segovia desde el inicio todo lo que nos estamos jugando», asegura el técnico riojano y por ello señala que «debemos ser nosotros mismos desde el minuto uno del encuentro», recalca, ya que después de esta jornada tan solo quedarán diez para el final del campeonato liguero de este grupo de la división de bronce.

Llona, que tan solo contará con la baja por lesión de Víctor García, que en principio, solo se perderá la cita en tierras segovianas, ve a su rival como un equipo «muy competitivo como ha demostrado, sobre todo en su casa, valiente, que corre adelante sin problema para ir a apretar». El preparador culturalista no olvida que la Gimnástica fue el último rival que les venció, a mediados del mes de diciembre y lo hizo en el estadio Reino de León (2-3) con un tanto en el tiempo de prolongación, probando de su propia medicina ya que los leoneses se han especializado en rescatar puntos en los instantes finales tal y como han logrado en las dos jornadas sucesivas en Pamplona, ante Osasuna B y frente al Zamora CF en León. A pesar de los dos últimos empates no considera que estén en un mal momento, sino todo lo contrario, como atestiguan, insiste, «los números y las estadísticas, con una buena defensa, dominadores con el balón y con la mayor renta de puntos de la temporada, lo que no hace pensar en que se esté en crisis o en un momento delicado, pero hay margen para seguir mejorando y ese es el reto», afirma.

Es una jornada para sumar tres nuevos puntos y como mínimo mantener la ventaja en la clasificación para afrontar las diez últimas jornadas con las máximas expectativas del ascenso directo.