Dos entrenadores leoneses pura raza

Adrián Benavides: «Me dejaré la vida por salvar al Viveiro porque para eso firmé»

Adrián Benavides (La Bañeza, 1986) asumió el mando en las labores técnicas del Viveiro CF, sucediendo a Fabri , «con el único objetivo de salvar la categoría. Es lo que me planteo desde que llegué. Trabajo, trabajo y más trabajo. Me dejaré la vida por salvar al Viveiro porque para eso firmé. Es lo que vale en estos momentos», afirma el entrenador bañezano tras lograr la victoria este domingo ante el Silva por 2-0. El leonés es el tercer entrenador que dirige este curso al club de Cantarrana, que tiene dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso con nueve jornadas y 27 puntos por disputarse del campeonato de Liga del Grupo I de Tercera Federación.

Adrián Benavides, técnico del Viveiro C.F.

«El Viveiro CF es un entidad futbolística con mucha historia», expresa con rotundidad. Por este motivo, Adrián Benavides se centra al máximo en su cometido: «Es una situación difícil. Tenemos que remar todos juntos. El objetivo es sumar puntos para seguir en esta categoría de Tercera Federación. El fútbol es muy bonito y trabajar aquí para mi es un reto, porque es la primera vez que salgo de León. Quiero que los jugadores cambien el chip y que se adapten todavía más a mis conceptos para que entre todos seamos capaces de conseguir el objetivo de la permanencia».

El técnico quiere impregnar a sus futbolistas del estilo que desde que llegó quiere implantar en el Viveiro CF. «El método es ganar. Vamos a ser valientes. Necesitamos carácter y empuje. Intentaremos ser protagonistas con la pelota. Seremos valientes. Tendremos orden porque esa es la clave en el fútbol. Tenemos que estar todos muy concetrados e instensos en nuestro trabajo», manifiesta con tono serio. «Pretendo que vean a un tío que se va a dejar la vida por salvar la categoría. Les voy a exigir cada vez más, pero los voy a cuidar al máximo. He observado desde que llegué aquí que tienen menos confianza de lo normal, pero hay que entenderlo. Son gente que viene sufriendo, que lo está pasando mal. Buscan los mejor para el equipo, pero no les estaban saliendo las cosas. La victoria del domingo nos va a venir muy bien para ganar en confianza y saber que este Viveiro para a salir de abajo de la clasificación con la máxima implicación de todos», dice con su peculiar genio.

Miguel Ángel Miñambres: «Fiché por el reto personal de meter al Palencia CF en play off»

Miguel Ángel Miñambres (Astorga, 1971) es consciente de que el Palencia CF es un club con la urgencia de dar el salto a la Segunda Federación. El entrenador maragato llegó al club para enmendar y dirigir a un equipo con el que no arrancó el campeonato de Liga en el Grupo 8 de Tercera Federación. «Al final cuando no empiezas un plan, tienes que hacerte cargo de situaciones que están ahí cuando desembarcas. Lo acepté porque estoy seguro de que tenemos margen de mejora. Estamos en la pelea por entrar en play off. Es una Liga muy igualada y nos podemos meter en esa fase de ascenso. El proyecto nace en un principio con la idea de ganar la Liga y subir de forma directa. En estos momentos, desde mi llegada, la petición que me hace el club es jugar el play off. Me lo plantearon cuando estábamos a cuatro puntos y ahora estamos en una situación similar, a cinco puntos de la zona de arriba», asume.

M. Ángel Miñambres, técnico del Palencia C.F.

Miñambre confía en su plantel: «Es una plantilla buena que debe apostar por ese objetivo. También hay que tener en cuenta que ha habido lesiones importantes. La plantilla tiene calidad para estar entre los cinco primeros. Lo que sucede es que los resultados les ha afectado muchísimo», expone el técnico.

En cuanto a si hay presión en la ciudad, capital de provincia, Miñambre no lo esconde: «Hay presión porque aquí hay dos clubes. El Cristo Atlético también pretende ser el primer equipo de la ciudad. El Palencia CF, por su parte, es una sociedad anónima y le está costando salir de la Tercera Federación, que no es una empresa fácil».

«Cuando acepto venir al Palencia CF lo hago porque creo que el equipo puede conseguir clasificarse para jugar por el ascenso. Tiene muy buenas instalaciones y un estadio precioso. Acepté vener aquí y desde un principio dije a sus dirigentes que no quería negociar una renovación. Fiché por un reto personal de meter al equipo en play off», asegura.

«La ilusión por mi parte es enorme. Mi intención es seguir intentándolo con mi forma de juego combinativa, ofensiva y equilibrada. Al final, la Segoviana, el Zamora y el Astorga han apostado por ese estilo y les va bien. Nos toca La Virgen y Burgos Promesas. Si sacamos estos dos partidos nos metemos seguro», afirma.