Homenaje del baloncesto berciano a Urbano González, ex base del JT

Publicado por Francisco Otero Creado: Actualizado:

Los regidores del CB Ciudad de Ponferrada y sus antiguos compañeros en el JT y en el Basket Bierzo presentaron ayer con las autoridades de la ciudad el homenaje a Urbano González. Fue en el pabellón Lydia Valentín, en cuyo videomarcador se proyectó un vídeo sobre cómo es a día de hoy la vida del ex jugador, afectado por la ELA.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, exigió al Gobierno de España que dote de fondos a la Ley ELA: «Aprobarla y no dotarla de presupuesto es como no haber hecho nada». Por su parte, Óscar García, presidente del Ciudad, apuntó que lo que quiere y necesita Urbano es que la financiación llegue de manera inmediata: «Se necesitan muchos recursos para poder convivir con esta enfermedad. Hoy morirá gente por ELA y hay gente que también lo hace porque no los tiene».

En la tienda oficial de la Deportiva se venderá el libro ‘La abeja que enfermó de ELA’, cuyos beneficios se destinarán a la investigación. El 29 de marzo se jugará un partido por la mañana entre veteranos de JT y Basket Bierzo, y por la tarde, en el descanso del Ciudad de Ponferrada/SDP-Huesca La Magia, se sorteará una camiseta retro como la que portó Urbano en el JT. También habrá una fila 0.