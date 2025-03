Un necesitado Bembibre no puede fallar frente al Cristo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el grupo octavo de la Tercera División inician el último cuarto de la competición con una jornada marcada por la dificultad por lo mucho en juego.

El Atlético Astorga, que goza de una cómoda ventaja al frente de la clasificación para conseguir el ascenso directo a la Segunda Federación, recibe al Laguna, colista del grupo, este sábado (16.30 horas) ante el que un exceso de confianza puede convertirse en su mayor rival, máxime si se tiene en cuenta que el conjunto vallisoletano ha mejorado mucho en las últimas jornadas.

El Júpiter Leonés se desplaza a territorio burgalés para enfrentarse este sábado (17.00 horas) a la Arandina, tercero en la clasificación, en un duelo en el que ambos se juegan mas que tres puntos, los locales para asegurar su presencia en el play off de ascenso y no ceder más terreno con el Atlético Astorga, y los visitantes para mantenerse en la lucha por un puesto en el play off.

El Atlético Bembibre recibe el domingo (17.00 horas) al Cristo Atlético en un encuentro clave para ambos contendientes. Los bercianos para tratar de salir de los puestos de descenso, los palentinos para seguir peleando por un sitio en el play off de ascenso. En situación parecida se encuentra el Atlético Mansillés, que se mide el domingo (17.00 horas) al Almazán, un rival directo en la lucha por la permanencia; y La Virgen, que se enfrenta (12.00 horas) al Palencia en la capital castellana al dirimirse más que tres puntos.