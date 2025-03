Al menos un directivo del Ademar no continuará la próxima temporada

El Ademar tendrá que iniciar el proceso electoral en los próximos días. El mandato de Cayetano Franco llega a su fin en este último ciclo de cuatro años y el club ha de poner en marcha la maquinaria para dar la posibilidad a otros socios de presentar su propia candidatura.

Por ahora, al menos de forma pública, nadie ha manifestado su interés de pelearle el puesto al actual presidente, quien ya dejó claro hace semanas que desearía dar un paso al lado si apareciera gente nueva dispuesta a hacerse con las riendas de la entidad. Eso sí, si nadie se anima, el empresario continuará comprometido «como hasta ahora». Sin embargo, no todos los miembros de su actual junta directiva lo tienen tan claro.

De momento, tal y como ha podido saber este periódico, ya hay al menos un miembro de la cúpula que no continuará más allá de la presente temporada. Y puede que no sea el único. Otros dirigentes se lo están pensando seriamente. El desgaste que conllevan sus cargos se antoja como la principal causa, aunque no la única. Habrá que ver qué sustitutos llegan si es que Franco se mantiene en el cargo.