El ascenso de la Cultural pasa por la cabeza

La Cultural es un club necesitado de subir a Segunda División. Es el momento. Ciertamente lo tiene en su mano, con ocho puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, la SD Ponferradina, y nueve jornadas para el final de la Liga regular en el Grupo I de Primera Federación. Ahora sí que hay presión. Esa ansiedad por ganar se ha visto en los últimos partidos de Liga y se intensificó frente al Real Unión. Gol del rival tras un fallo que no suele cometer Bañuz. Empate con gol de Antón Escobar, y gracias. La realidad es que el equipo asedió el área visitante con claras oportunidades de gol, constantes balones para ser rematados a las redes contrarias. Sobró ansiedad en el remate. Esa fue la sensación que se vivió en el Reino de León. El club leonés lo confirma. Es consciente de que hay que trabajar la cabeza de los jugadores. Llegados a un momento tan crucial de la temporada y ante una posibilidad tan clara de subir a Segunda División de forma directa sin jugar play off, no hay que dejar pasar esta oportunidad, se afirma desde la entidad futbolística leonesa. Para frenar esa ansiedad que se reconoce va creciendo en el campo, el club reforzará las mentes de sus futbolistas. Hay que disponer de esa ayuda psicológica al equipo, porque el ascenso directo al fútbol profesional no se puede escapar, se asegura desde dentro.

Es el momento de trabajar en estimular a la plantilla. La labor de un psicólogo es muy útil para fortalecer el grupo. La función que desempeña el psicólogo en un equipo es de apoyo a los jugadores, al entrenador y hasta a la directiva. El psicólogo asesora y escucha, para unir. La mano dura en estos momentos, según los profesionales de la psicología, no es la mejor medida porque esa conducta puede influir negativamente.

El club leonés busca la mejoría del equipo. Sabe que la plantilla y el cuerpo técnico forman una piña, como demostraron ante el Real Unión el sábado en el Reino de León pese al empate final que no satisfizo a nadie, aunque a la postre dio un punto más de ventaja como líder destacado de su grupo. La entidad que lidera la jefa Natichu Alvarado quiere máximo apoyo a una plantilla para mejorar su cabeza en un momento decisivo de la temporada. Los consejos de un coach se piensa que optimizará el rendimiento y la seguridad del equipo para mantener el liderato que ostenta desde la primera jornada del campeonato.

La única finalidad que se persigue desde el seno interno de la Cultural es la de ayudar a un plantel que demuestra capacidad de juego, aunque en el fútbol tiene un papel fundamental el estado de ánimo de los integrantes del grupo, con la dosis de ansiedad que también afecta. Y mucho. Si juegas bien, creas ocasiones y no ganas, a parte de recomponer el dibujo táctico, que ya se ha hecho, es necesario que la cabeza del futbolista no se atasque con dudas ni con ansiedad, se sostiene desde dentro. Toca limpiar la cabeza.