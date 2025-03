Naufragio de la Deportiva, que cede la segunda posición

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Naufragio de la Deportiva a orillas del Mediterráneo. En la segunda oportunidad para meterle picante a la Liga y pelear el ascenso directo, el conjunto blanquiazul cayó goleado 5-1 tras adelantarse en el marcador y encajar dos goles psicológicos al final del primer acto y principio del segundo. Además, pierde la 2ª plaza y el golaverage con un rival directo.

La Deportiva volvió al sistema 5-4-1. Álex Costa se mantuvo en el once y entraron Lancho, Kevin Sibille, Esquerdo y Álex Mula, que regresaba a la que fue su casa en la segunda mitad de la pasada temporada. Ger Nóvoa, Yeray y Borja Valle empezaron en el banquillo. En el cuadro local finalmente no se recuperó el máximo goleador Pablo Fernández (estuvo en el banquillo para forzar una tarjeta, pues estaba apercibido), aunque sí lo hizo Pol Domingo, si bien no fue titular.

Comenzó el partido con una acción individual de Álvaro Cortés en el área local, fue zancadilleado y el árbitro se giñó y no pitó el penalti porque no iban ni dos minutos. Esquerdo fue protagonista de los dos primeros remates deportivistas, a los que respondió Roberto Torres con un tiro muy desviado desde media distancia.

La Deportiva se plantó con mucha autoridad sobre el césped del Costa Daurada, llegando con bastante facilidad a las inmediaciones del área en la recta inicial. Sin embargo, con el paso de los minutos el cuadro grana se fue haciendo dueño del balón y llegando a las inmediaciones de Prieto. Tuvo un par de lanzamientos, pero cuando la Ponferradina podía correr, el miedo sobrevolaba el estadio para la hinchada local. En una de esas jugadas Álvaro Bustos recibió de Álvaro Ramón en el área, el extremo aprovechó un resbalón del central y su tiro a bocajarro lo salvó Dani Rebollo. Iban 18 minutos. Y dos después se adelantó el conjunto de Javi Rey. Cambio de juego para Álvaro Bustos, mete a la entrada solo por el vértice derecho del área de Álex Mula y el ex gimnàstico batía a guardameta local de potente tiro cruzado. No celebró su primer tanto de la temporada.

No podía faltar un día más el recital de Andrés Prieto. En el minuto 28 hizo una parada «casillesca» cuando estaba tirado en el suelo, levantándose para rechazar un remate a bocajarro.

El cuadro local pasó a dominar con mayor insistencia y tuvo su oportunidad de empatar en el minuto 38, cuando David Concha recibió un balón a la espalda de la zaga y ante el arquero blanquiazul se precipitó y mandó alto. La Deportiva estaba demasiado atrás, el centro del campo no sostenía el balón y apenas pisaba campo contrario.

Tan claro como el que le hicieron a Álvaro Bustos en el minuto 2 fue el penalti que hizo Carrique en el 42 al resbalar en un control. Quedaban dos minutos cuando el capitán Joan Oriol igualaba la contienda. Así se llegó al intermedio.

La segunda mitad la comenzó mejor el equipo blanquiazul, igual que la primera. Y pudo adelantarse pronto, cuando un centro de Carrique desde línea de fondo no pudieron rematarlo hasta dos futbolistas que cayeron en la zona de castigo, pero sí Esquerdo en la frontla. El mediocentro mandó demasiado alto.

Sin embargo, el cuadro local sorprendió con un balón a la espalda de los defensa de la Deportiva que le llegó a un Víctor Narro que picó en la salida de Prieto para remontar cuando sólo iban cuatro minutos desde que se reanudase el choque.

Un doble gambeteo de Antoñín acabó con un remate con rosca del andaluz y el cuero salió muy cerca de la escuadra. Fue el preludio del 3-1. Otro balón a la espada de Sibille se lo tragó el argentino y acabó en las botas de David Cocha, que batió de tiro cruzado a Prieto.

Javi Rey metió a Borja Valle por Lancho y pasó a un 4-2-3-1 y pasó al extremo izquierdo a Álvaro Bustos para introducir a Yeray en el extremo derecho. Respondió con tres cambios Dani Vidal. Aunque la Deportiva ya tuvo más el balón, fue también porque el cuadro local se mostró un poco más conservador y trató de buscar espacios para sentenciar el partido, si no lo estaba ya.

Borja Valle pasó a jugar de mediocentro y Cortés en punta al retirar el técnico a los dos mediocentros titulares. Pudo meterse en el partido el conjunto berciano en un cabezazo de Andújar al que voló el portero para evitar el 3-2. Y lo que vino en un contragolpe en el minuto 84 fue el 4-1 de Jaume Jardí y en un córner sobre la hora el 5-1 de Antoñín al rematar de cabeza libre de marca.

La próxima cita será el domingo a las 12.00 horas ante el Real Unión Club en El Toralín.