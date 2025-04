Llona tiene un problema en la Cultural

El entrenador de la Cultural afirma tras la derrota sufrida ante el Barcelona Atlètic en el Johan Cruyff: «Si en tu propia área no eres contundente y en área contraria no estás acertado, pues por ahí está claro que tenemos problemas».

Llona, analiza el encuentro que supuso la derrota a domicilio en el campo del Barcelona Atlètic: «Hicimos un buen inicio de partido, pero en la primera ocasión que se le presenta al equipo contrario, pues nos hacen el gol, por lo que esto nos condicionó. A partir de aquí, creo que el equipo no se descompuso y siguió mandando en el partido, con varias ocasiones claras, pero que tampoco las materializamos». A continuación advierte: «Si en tu propia área no eres contundente y en área contraria no estás acertado, pues por ahí está claro que tenemos problemas».

Enseguida reconduce su manifestación más crítica: «Luego, en el resto del juego, creo que el planteamiento fue valiente y seguimos jugando con personalidad, pese a sufrir también la expulsión en el minuto 36 de Kevin Presa. En la segunda parte, seguimos vivos y jugamos agresivos. Trabajamos muchísimo y, otra vez, en otro desajuste defensivo, concedimos una ocasión, en la que ellos nos hicieron otro gol».

Pese a la derrota, el bajón incuestionable del equipo y las dudas que ha provocado el juego y los planteamientos de Llona entre la afición culturalista, el propio técnico riojano de la Cultural valora positivamente la actitud de un equipo del que nadie desconfía, pero sí de un plan de partido del preparador cuando después de disputado el encuentro sigue afirmando que los movimientos ejecutados de principio a fin de los noventa y pico minutos fueron los ideales, con una idea valiente. Y no fue así. Ni siquiera en las respuestas a la defensiva al final del partido a Miguel Orejas, periodista de Radio León de la Cadena Ser.

CAMPAÑA FÚTBOL Y BALONCESTO

La Cultural lanza la campaña «Hasta el final, sí Cultural» en el que intenta contar con el máximo apoyo para el equipo de fútbol y de baloncesto este próximo fin de semana, con entradas para los abonados al precio de 5 euros. La intención de la entidad es que ambos equipos cuenten con el máximo respaldo de los aficionados en el doble compromiso, como locales, del fin de semana ante el CD Arenteiro y CB Clavijo. Esta promoción conjunta supone que cada abonado de la Cultural podrá retirar un máximo de dos entradas al precio de 5 euros cada una para cada uno de los encuentros, para que el Reino de León y el Palacio presenten el sábado (18.00 horas) y el domingo (19.00 horas) la mejor entrada posible.