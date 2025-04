Borja Valle: «Estamos aún a tiempo de todo»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La rueda de prensa habitual de cada miércoles en El Toralín se retrasó ayer a causa de una reunión entre los capitanes de la Deportiva y los dirigentes de la entidad: «Puede dar la sensación de que era por algo en especial, pero era una más. Nos reunimos habitualmente, se gane o se pierda». afirmó Borja Valle, que fue el futbolista encargado de hablar ante los informadores.

Lo cierto es que en el club no ha sentado nada bien lo ocurrido el pasado domingo y no ya por la goleada sufrida, que le puede pasar a cualquiera, sino por la imagen ofrecida en al segunda mitad. No ha sentado bien en los dirigentes, pero tampoco en la afición. Es más, en el vestuario se ha reconocido que ésa no es la imagen que debe dar un equipo como éste: «Si el objetivo único es el ascenso, éste no pasa por actuar como henos actuado ni por la imagen y el resultado de los últimos partidos. Tenemos que cambiar la imagen, la actitud y la sensación para volver a El Toralín este domingo y ganar. El mayor dolor que sentí en el campo y 48 horas después de ese partido fue por la sensación de derrotismo y de no competir. Sentí dolor por la actitud. Pueden ser mejores y tenemos derecho a perder. Lo que duele es la actitud y el cómo se pierde. En esto se ha basado la charla que hemos tenido. Estamos representando a un club con mucha exigencia y hay que estar a la altura en todos los campos; ganemos, perdamos o empatemos».

El capitán asegura que aún queda tiempo para optar a todo, pero la reacción debe ser inmediata: «Tenemos que estar fuertes, unidos, ser positivos y honestos con nosotros mismos y humildes y agradecidos con el trabajo que tenemos detrás. Estamos a tiempo de todo y hay que revertir la situación con una actitud que no sea reprochable. En lo deportivo tenemos que dar un paso adelante. Todos somos responsables y sabemos el nivel que hemos dado, pero ahora hay que dar un plus».