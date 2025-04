Castresana entra en juego en el Ademar

El próximo 20 de mayo está marcado en rojo dentro del Abanca Ademar. Es la fecha prevista para que el club leonés celebre sus elecciones a la presidencia en unas votaciones cuya sede se ubicará en el Palacio de Deportes. Eso siempre y cuando aparezca alguna candidatura dispuesta a ‘pelearle’ el puesto a Cayetano Franco y su junta directiva. El actual máximo mandatario ya ha manifestado en más de una ocasión que no tendría problema en hacerse a un lado si llega savia nueva. Después de tres mandatos consecutivos vería con buenos ojos dejarlo, aunque también admite tener fuerzas para continuar en caso de ser la única alternativa.

El plazo para presentar las candidaturas se abrirá el 9 de mayo para cerrarse tres días después. Hasta ahí los socios con más de un año de antigüedad tienen tiempo para formar un equipo dispuesto a liderar los designios ademaristas durante los siguientes cuatro años. De momento no hay nadie que, públicamente, haya dado un paso al frente. Sin embargo, el nombre de Héctor Castresana gana enteros en las últimas semanas, tal y como ha podido saber este periódico. El exjugador —defendió la elástica leonesa durante trece temporadas— no cuenta aún con el tiempo mínimo requerido como abonado del Ademar, por lo que no podría presentarse de número 1.

El leonés, uno de los grandes pivotes de la Liga durante años y parte del Ademar que conquistó los títulos más importantes de su historia, gusta incluso como candidato para entrar en la actual directiva, con la que mantuvo una reunión hace pocos días. Poco o nada se sabe de lo que hablaron, pero está claro que si Franco continúa en la presidencia tendrá que renovar parte de su cúpula porque ya hay algún miembro que le ha comunicado su no continuidad más allá de este curso.

Castresana conoce el club y la ciudad. Desde su retirada en el año 2011 no ha vuelto a ejercer ningún cargo y ahora se presenta una oportunidad de involucrarse de lleno en el Ademar. En algunos sectores ven con muy buenos su posible llegada por lo que podría aportar al nuevo proyecto. Habrá que ver si finalmente da el paso.

Un club saneado

Ya sea Cayetano Franco o un nuevo presidente, lo que nadie le puede discutir al actual mandatario y su directiva es que su trabajo estos años acabó con la deuda histórica que arrastraba la entidad ademarista. Un agujero en las arcas que amenazaba incluso con enterrar el club. Eso es historia. Ahora falta que Diputación pague lo que debe para cancelar el crédito que tienen con Abanca.

A nivel deportivo Dani Gordo y su staff hacen malabares para mantenerse en los puestos de cabeza. Ahí el Ademar ha perdido mucho potencial. Resulta muy complicado traer jugadores de nivel alto y retenerlos más de una o dos temporadas en León cuando brillan.