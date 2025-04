Ademar inicia en León dos duelos infernales con Cangas

Después de tres empates y una derrota en sus últimos cuatro encuentros de Liga, el Abanca Ademar León recibe este sábado —20.00 horas, en La Liga+— al BM Cangas, con el que la próxima semana volverá a cruzarse en su feudo dentro de la tercera fase de la Copa del Rey. Un doble enfrentamiento que los de Dani Gordo han preparado a conciencia. «Si no ganamos, no haremos buenos los tres puntos logrados contra Cuenca, Bidasoa y Torrelavega», advirtió este pasado jueves Edu Fernández, uno de los jugadores más en forma en este tramo decisivo. Los puestos europeos están a tiro de piedra, pero otro tropiezo puede empezar a complicarlos dada la enorme competencia que vive la competición este año.

A pesar de que los maristas solo han sumado tres de los últimos ocho puntos, las sensaciones del equipo son positivas. Su punto fuerte, después de muchos años, es el apartado defensivo. Son los que menos goles han encajado. Ni siquiera el Barcelona presenta mejores números. Sin embargo, la «falta de madurez» que tanto recuerda Gordo en sus comparecencias, les ha privado de estar bastante más arriba.

Hay brotes verdes en el tiro de larga distancia, con Edu, Wasiak y Lindqvist más entonados. Sus aportaciones arriba resultarán claves en el Palacio esta tarde para decantar la balanza a favor del Ademar. Dani Gordo advierte que el cuadro gallego «está compitiendo muy bien, con un rendimiento extraordinario en su pista, donde cada punto hay que lucharlo a muerte y también a domicilio, donde se está mostrando sólido, pero hay que intentar hacer valer el factor cancha para sumar dos puntos importantes", argumenta. En cuanto a sus cualidades, destaca la llegada del guardameta Luka Krivokapic —hijo del actual entrenador del Benidorm— junto con el húngaro Rajmond Toth y el danés Mads Tymann, que componen su principal columna vertebral, dentro de un bloque con jugadores que llevan varias temporadas jugando juntos bajo la dirección de Nacho Moyano.

Por su parte, el máximo responsable del banquillo del Cangas recuerda que el Ademar "buscará un partido a pocos goles, por el nivel de su portería y por su nivel defensivo. O exhibimos el mismo nivel defensivo que con Bidasoa o nos va a costar muchísimo”. En este sentido, subrayó que “minimizar” las pérdidas de balón para que el equipo de Dani Gordo pueda hacer “goles fáciles” en acciones de contraataque será clave para sacar algo positivo de León.