Sigue el partido SD Ponferradina-Real Unión Club, minuto a minuto

11:19

Previa y novedades

La Deportiva recibe desde las doce del mediodía en El Toralín al Real Unión Club. El partido calibrará el momento en el que esta la Deportiva, si las dos derrotas previas le han hecho dudar o si se revela contra sí misma e impone su favoritismo y sus ganas de estar en el play off. También hay expectación por ver cómo se va a recibir al equipo tras esas dos derrotas y en especial tras el 5-1 de Tarragona. 2-2 acabó el duelo de la primera vuelta, quizá el partido en el que comenzó la reacción blanquiazul tras un primer cuarto de campeonato muy irregular.

La derrota 3-2 del Club Gimnàstic ayer en Sestao da la oportunidad al equipo de Javi Rey de recuperar la 2ª plaza.

En el cuadro berciano no están disponibles por lesión Nacho Castillo y Borja Fernández, mientras que es duda Doué. El dibujo vuelve a ser un 4-2-3-1 con novedades en el once como las de Yeray, Ger Nóvoa Borja Valle y Cortés. No juegan Álex Costa, Álvaro Bustos, Lancho ni Andújar.

Por su parte, el Real Unión Club llega a El Toralín con las ausencias del ex deportivista Asier Benito y las de Munroe y Puig por lesión. Recupera Albert Carbó a Quique Rivero y a Koldo Obieta, que se perdieron el choque ante el FC Andorra por sanción. Javi Domínguez y San Bartolomé, que eran dudas, están en la defensa y en el banquillo respectivamente.

El Sestao River dio caza ayer al cuadro irundarra, que mantiene dos puntos de margen con Atlético Osasuna Promesas, conjunto que abre la zona de descenso. Viene de empatar en León y ante el FC Andorra, equipos de la parte alta de las clasificación, pero sólo ha ganado un partido en las últimas siete jornadas y fuera de casa es el tercer peor equipo del campeonato, habiendo ganado sólo en Barakaldo, Sestao y Tajonar. Además, junto a Atlético Osasuna Promesas y Amorebieta, es el equipo que más partidos ha perdido: 13. El cambio entrenador (Albert Carbó por Mikel Llorente) tras la 15ª jornada no ha variado demasiado la trayectoria del equipo en cuando a resultados.

El último protagonista es el árbitro. Se trata del santanderino Francisco Crespo Puente. El colegiado del Comité Cántabro debuta esta temporada en la categoría de bronce en el que ha impartido justicia en 10 encuentros, que se han saldado con 5 victorias locales, 2 empates y 3 triunfos foráneos. Nunca ha pitado a la Deportiva ni a su rival de hoy.

El balance en los precedentes de este partido indica tres triunfos favorables al cuadro berciano, el último de ellos también en partido matinal hace 11 meses por 2-1 con doblete de Borja Valle, tres igualadas y dos victorias del cuadro irundarra, el último por 0-4 en la temporada 2004-2005. Deportiva y Real Unión Club se han visto las caras en Liga de 2ª División B, 1ª Federación, 3ª División, play out de permanencia en 3ª División y Copa RFEF.