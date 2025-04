Carlos Calderón, jugador de la Cultural: «La ventaja que tenemos es importante»

Publicado por Diego Posada León Creado: Actualizado:

La Cultural sumó más que tres puntos el pasado sábado en el Reino de León. Los de Llona rompieron con una mala dinámica de resultados que no supuso un susto importante en la clasificación, pero que sembró de dudas con todo lo que tiene por delante aún. «La verdad es que te da ese plus de confianza para afrontar estos siete partidos y no refuerza el trabajo que estábamos haciendo y nos estaba dando para ganar», señala el extremo.

Un mes de marzo para olvidar que recordó a la crisis que ya vivieron el año anterior y que les dejó fuera del play off. «Creo que la racha del año pasado no es comparable. Fueron muchos más partidos sin conseguir la victoria. El equipo estaba tranquilo. Es verdad que, por ejemplo, en Barcelona fuimos con toda la ilusión de conseguir un resultado positivo y el partido se nos puso cuesta arriba de una manera increíble», remarca. «Dentro del vestuario había calma, pero sí que había esas ganas de revertir un poco la situación. Dentro del mal momento casi siempre estábamos sumando, aunque no fueran victorias. Los perseguidores ahí están, ellos van a hacer su trabajo y nosotros tenemos que hacer lo nuestro».

«Esa ventaja que ha conseguido respecto a los rivales nos permite ahora haber tenido una mala racha, que yo tampoco la considero como tan mala», subraya. «A estas alturas ves esta jornada y ves que el Nàstic recibe algunos unionistas en casa, la Ponfe va a Zamora, que se está jugando el play off, Unionistas, que acaba de cambiar de entrenador. Todos los partidos van a ser complicados".

Sobre el Tarazona, señala que "este fin de semana tenemos un partido muy complicado en tal zona que se ha visto un poco metido en el lío del descenso porque la gente de abajo va sumando y te va complicando la vida. Es una ventaja considerable, pero ya se ha visto que si no estás bien te la pueden ventilar. Creo que el equipo está bien, está con ganas, está con confianza y vamos a ir a ganar".

"Ya hemos estado visualizando un poco al rival. Hemos visto que es un rival duro, intenso, que trabaja siempre con una línea de cinco, que nos van a poner las cosas muy complicadas. Como tú has dicho, tienen al Pichichi en la categoría ahora mismo. Es un equipo que sale muy bien en transición, que acumula gente en el área. Nosotros tenemos que ir allí con nuestro plan de partido, intentar que ellos no hagan las cosas que están acostumbrados a hacer, imponer nuestro juego y conseguir la victoria".

En cuanto a la unión del vestuario culturalista Calderón subraya que es real. "Creo que la celebración del otro día es un claro ejemplo de la unión del vestuario, de las ganas que teníamos de ganar, de las ganas que tenemos de conseguir el objetivo y en ese momento quizás de euforia, que otros compañeros piensen en ir a abrazar a Miguel (Bañuz) antes de venir con todos, la verdad es increíble".