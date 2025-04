«Cabeza, corazón y cojones» para superar al Arsenal

Publicado por Óscar Bello Madrid Creado: Actualizado:

Cabeza, corazón y cojones. Eso es lo que pide Ancelotti a sus futbolistas para facturar otro milagro ante el Arsenal y meter al Madrid en semifinales de la Champions (21.00 por Movistar Liga de Campeones). Antes de un partido vital para su propio futuro y el de su equipo, el técnico apeló al mantra de un ilustre madridista como es Carlos Alcaraz para preparar el terreno de una remontada que con el paso de los días ha dejado de verse como prácticamente inviable y ha pasado a ser factible atendiendo tanto a la historia lejana y reciente de los blancos en su competición fetiche como a la fe que impregna el vestuario del quince veces rey de Europa.

«Necesitamos un partido a nuestro máximo nivel para intentar cambiar una eliminatoria que está muy complicada. Mañana intentaremos cambiar este pensamiento. Trataremos jugar un partido serio, con cabeza, con corazón y con cojones, como dice Alcaraz», manifestó un técnico que se mostró convencido de que el Real Madrid «tiene todos los recursos para cambiar esta eliminatoria». «Tenemos la calidad, el compromiso, la experiencia y la afición. Hay que sacar lo mejor de cada uno de nosotros», afirmó el transalpino en una rueda de prensa en la que alentó a realizar «un fútbol eficaz» más que «un fútbol espectacular» y en la que escondió sus cartas respecto al once y el plan de batalla. «Lo que quiero darles es claridad en la estrategia del partido. Lo hemos pensado mucho, vamos a probar algo en el entrenamiento y quiero que el jugador entre en el campo con las ideas muy claras porque si un jugador tiene claridad es capaz de sacar mejor rendimiento individual», indicó Ancelotti, que abogó por ejecutar un partido «intenso».

«Nada de magia porque la magia no existe», expresó el técnico, que se mostró seguro de que no le faltará actitud a su escuadra. «La motivación está ahí y deseo que el jugador esté tranquilo y convencido de intentarlo todo. Lo único que no tenemos cierto es que se pueda sacar este resultado que queremos, pero estoy seguro de que vamos a sacar lo mejor de nosotros», argumentó.

¿Qué necesita más Ancelotti de sus futbolistas, que corran o que marquen la diferencia?, le preguntaron. «Necesitamos un poco de todo. Una combinación entre la calidad que tenemos y también actitud colectiva.

EL OTRO PARTIDO DE HOY

Inter-Bayern de Múnich (21.00)