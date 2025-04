Jorge Blanco: "Tuve un día redondo en Bruselas"

Publicado por F. Rodríguez León Creado: Actualizado:

El atleta leonés Jorge Blanco, mejor español con su séptima plaza lograda en el Europeo de media maratón en ruta disputado el pasado sábado en Bruselas (Bélgica), vivió un día «casi redondo», según manifiesta tras meditar cómo salió la carrera.

El discípulo de José Enrique Villacorta encabezó la participación española en la primera edición de esta cita continental, contribuyendo a la medalla de plata por equipos, tan solo por detrás de Francia, que contó con el ganador de la prueba, Jimmy Gressier.

En su estrategia, según reconoce, fue «de menos a más, como estaba previsto, intentando recuperar posiciones de manera progresiva, sin cebarse con el máximo favorito y circulando en el grupo perseguidor, porque lo importante era no descolgarse y poder lograr no tanto una buena clasificación sino un buen tiempo que sumara en la clasificación por equipos».

La prueba de Media Maratón tuvo un indiscutible protagonismo galo con el principal favorito a la victoria Jimmy Gresier logrando su mejor marca personal por un segundo, imponiéndose de manera incontestable con un tiempo de 59:45 por delante del noruego de origen eritreo Awet Kibrab (1:01:08), completando el podio el también francés Valentin Gondouin, alejado de ambos con (1:01:54).

A pesar de que sufrió con el alto ritmo inicial en los primeros diez kilómetros, posteriormente se adaptó y, junto al segoviano Javier Guerra, fue escalando posiciones tras un cambio de ritmo para jugarse en la llegada con el resto de atletas españoles ser el mejor en la línea de meta, lo que consiguió con un tiempo de 1:02:29, quedándose a 45 segundos de haber mejorado su registro del pasado mes de octubre en Valencia.

El atleta de Assics fue séptimo en la línea de meta, un segundo por delante de Carlos Mayo, con Javi Guerra noveno (1:02:31), Nassim Hassaous en el duodécimo puesto (1:02:52), Jorge González decimotercero (1:02:52) y Pablo Sánchez en el vigésimo puesto (1:04:11). «La carrera, también al ser un campeonato, no era tan propicia, pese al gran arranque, para hacer una gran marca, pero si me demostró ser capaz de codearme con los mejores y que mejorar el registro personal puede estar a mi alcance», comenta. La buena actuación le sirve para «quitar el mal sabor de boca» de su última gran cita internacional, el Europeo de Roma el pasado verano donde, a pesar de llegar, como en esta ocasión en buen estado de forma, acabó desmoronándose hasta concluir trigésimo. «En Roma las cosas no salieron».