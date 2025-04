La Cultural se pide resucitar el domingo

Calvario o resurrección para la Cultural. No hay otra vía posible. El equipo leonés inicia su particular 'triduo pascual' después de una cuaresma austera en cuanto a juego y resultados que ha diezmado considerablemente la ventaja con respecto a sus principales perseguidores. Este domingo, antes de que cante el gallo en el Reino, la SD Ponferradina puede colocarse a solo dos puntos. La presión para Raúl Llona y los suyos se antoja insoportable cuando aún restan seis jornadas y 18 puntos por disputarse. Y en el horizonte más próximo, el Nàstic de Tarragona.

Conscientes de lo que se están jugando, desde el club han vuelto a hacer un llamamiento a sus fieles para que empujen a unos jugadores incapaces de mostrar su mejor versión, la misma que deslumbró en la primera parte de la temporada y que, eso sí, les ha servido para mantenerse líderes indiscutibles. De hecho, los culturalistas llevan viviendo de las rentas —y de los errores ajenos— demasiado tiempo ya. Nadie se atreve a tirar de tópico de puertas para fuera, pero la jornada 33 suena a 'final' de las gordas.

Si en el anterior compromiso de la Cultural ante sus aficionados la directiva lanzaba una campaña con entradas a cinco euros, ahora la estrategia se centra en acercarles más que nunca a los futbolistas y viceversa. Por eso este mismo sábado, en la última sesión antes de medirse a los catalanes, el entrenamiento en el área deportiva de Puente Castro será a puerta abierta desde las 11.00 horas. Allí pretenden marcar el 'primer gol'. Las peñas desplegarán una pancarta que reza 'Ascender es un sueño, luchar un imperativo'.

Recibimiento al equipo

Y ya el domingo, casi dos horas antes del duelo previsto para las siete de la tarde, confían en que cientos de seguidores acudan a la llamada para recibir al equipo en su llegada al estadio. Cualquier ayuda sumará al que desde la cúpula consideran un último empujón. Todo lo que no sea ascender a Segunda División de forma directa se considerará un fracaso mayúsculo. Más allá de las declaraciones del máximo responsable del banquillo, en la directiva preocupa —y mucho— el rendimiento de la Cultural. La presión por el objetivo está pasando factura y no son pocos los que ven similitudes con la 'pájara' que tuvieron la temporada anterior, donde estuvieron más de tres meses sin lograr una victoria en el inicio de 2024. Una racha nefasta que acabó por sacarles del play off después de andar olisqueándolo casi todo el curso.

La situación en la tabla es muy diferente ahora sí, pero las sensaciones se asemejan. Sin apenas ocasiones de gol, ni una idea clara de juego, ni contundencia defensiva, los indicadores de peligro andan disparados. La Cultural —como entidad— se juega mucho. El proyecto de Aspire se pensó para el fútbol profesional y ya van demasiados fracasos.

Si la Cultural logra imponerse al Nàstic matará dos pájaros de un tiro. Se quitará de en medio a un rival directo por la primera plaza y —haga lo que haga la Ponferradina— la mantendrá, como mínimo, a cinco puntos. La parroquia local debe espolear a su equipo, pero volver a la vida este domingo solo depende de los jugadores y de Llona.

