El Ademar cumple y derrota a un débil Guadalajara

No fue Guadalajara el rival más temible de los que han pasado por el Palacio leonés (31-25), pero el Abanca Ademar se tomó muy en serio el encuentro por muchas razones. La primera, para no descolgarse definitivamente de la lucha por los puestos europeos. La segunda, una imperiosa necesidad de desquitarse del doloroso batacazo que se pegaron en Nava y la tercera, recuperar el aspecto anímico y físico perdido en las últimas jornadas. Además, algunos menos habituales como Zapico o Rozada aprovecharon sus minutos para subirse al barco. Más vale tarde que nunca.

Esta vez sí la afición respondió al esfuerzo de la directiva por llenar las gradas en una de las mejores entradas de la Liga, aunque sin dato oficial porque el club lleva semanas sin ofrecerlo. Otra cosa para hacérselo mirar.

Por tres veces intentó el lanzamiento Lindqvist hasta que lograba inaugurar el marcador. Buen comienzo ademarista en ambas áreas con una defensa bien plantada y el tiro exterior como recurso también de la mano de Edu Fernández. Un ataque fluido de los leoneses obligó a Guadalajara a provocar varios penaltis que Wasiak no iba a desaprovechar. Gonzalo Pérez, desde la sala de máquinas se esforzó darle alternativas a los laterales y grandes pases a Benites, muy trabajador desde el pivote (7-3, minuto 12).

El equipo que entrena Dani Gordo era consciente que el tren europeo pasaba por recuperar el mejor tono físico y mental. Queda tiempo para el objetivo aunque poco margen de error ya. Por eso salieron con la sexta marcha puesta, mucha movilidad y aprovechando todas sus armas ofensivas. Guadalajara trataba de aguantar el tipo, pero no le resultó sencillo batir a Saeid. Y para cuando tuvo un siete metros, Álvaro Pérez les aguó la fiesta. Enormes ambos guardametas. Tampoco desentonó Gerard En los visitantes.

El Ademar no se resintió cuando las rotaciones entraron en acción. Bien Zapico en el extremo -necesita coger confianza- y notables Marwan y Wasiak (12-9, minuto 22).

Capítulo aparte merece Sergio Sánchez. Ojo al joven extremo leonés de 17 años porque va a dar muchas alegrías a este club si es que no le dejan escapar. Veremos. Suyo fue uno de los mejores pases del primer tiempo a un Rubén Rozada que también se empieza a subir al carro. Muy superiores los ademaristas ante un Guadalajara trabajador, aunque con notorias carencias a la hora de elaborar jugadas ofensivas (15-10, minuto 30).

El encuentro iba a estar vivo lo que quisiera el Ademar. Si se mantenía como en la primera mitad no habría peligro. Los visitantes encontraron huecos por el medio de la defensa leonesa para anotar con facilidad (19-14, minuto 37). Flaqueó más de la cuenta el equipo en los instantes iniciales y eso dio alas al rival. Sin embargo, Marwan y Edu lo maquillaron con misiles a la red, pero el nivel general había bajado.

Es cierto que el +5 no se movía del luminoso, pero no era el Ademar dominador del primer acto. Gordo puso en la pista a Álvaro Pérez porque a Saeid se le acabó la inspiración. Gran momento de Guadalajara, que no se dejó ir en ningún momento.

A diez del final llegaba la hora de marcar las diferencias si no querían sufrir un susto gordo. Rodrigo capitán Pérez tomó esa responsabilidad con gusto y el Ademar respiró tras verse solo tres arriba. Miñambres también quiso dejar su impronta con dos goles desde el lateral al tiempo que Carlos Álvarez, ahora sí, acertaba desde los siete metros. Luego, una contra leonesa la remató Darío para rematar la faena (31-25).