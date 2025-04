La portera bañezana Alba Fuertes jugará con España el Europeo Sub-17 en Islas Feroe

Alba Fuertes (La Bañeza -León- 11-11-2007), portera del Burgos CF, fue convocada para participar con la Selección Española Femenina de fútbol sub-17, que comienza su camino hacia el Europeo de este 2025. El combinado nacional defenderá el título en Islas Feroe del 4 al 17 de mayo. La cancerbera que dio sus primeros pasos en el club de su querida La Bañeza continúa creciendo en calidad y capacidad futbolística en su demarcación de guardameta a pasos agigantados, en estos momentos en las filas del Burgos CF. Prueba de ello es que la selección española sub-17 contará con Alba Fuertes Pardo, que estará entre las elegidas del combinado nacional junto a las mejores jugadoras de la categoría a nivel nacional.

El seleccionador, Kenio Gonzalo, ha convocado a 20 jugadoras de once equipos diferentes. Este conjunto luchará no solo por volver a ser campeonas de Europa, sino también por clasificarse a la Copa Mundial Femenina sub-17 que se celebrará en Marruecos (puestos que lograrán todas las semifinalistas y la ganadora de un partido de play off entre las terceras de grupos).

La concentración, con la guardameta bañezana Alba Fuertes que milita en el Burgos CF y que entra en la lista de la selección española sub-17, comenzará este próximo lunes 28 de abril y el combinado hispano se desplazará a Islas Feroe el viernes día 2 de mayo.

Este es el calendario de la fase de grupos del Europeo de Islas Feroe:

- Jornada 1: España-Francia, 5 de mayo a las 16.00 horas en el Klaksvík Stadium (Klaksvík).

- Jornada 2: España-Polonia, 8 de mayo a las 19.00 horas en el Klaksvík Stadium (Klaksvík).

- Jornada 3: Italia-España, 11 de mayo a las 16.00 horas en el Tórsvøllur Stadium (Tórshavn).