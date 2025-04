La Deportiva no aprovecha la ocasión de oro

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina desaprovechó la ocasión de pasar a depender de sí misma en la pelea por el ascenso directo al caer en Tarazona 1-0. El cuadro berciano encajó mediada la primera parte un gol en un centro lateral y ya no fue capaz de reponerse. Creó poco peligro, si bien una semana más el poste le negó el tanto y ya van más de 20 en lo que se ha disputado de Liga.

Aunque la Javi Rey recuperaba a los sancionados Kevin Sibille y Esquerdo, el argentino fue suplente y el alicantino volvió al once. La otra fue la presencia de salida de Álvaro Ramón en lugar de Andoni López. El técnico mantuvo el sistema 4-2-3-1 de los anteriores tres partidos. En el Tarazona la única novedad en el once fue la presencia de Vadik en el centro de la defensa en lugar del sancionado Juan Rodríguez.

El partido empezó con cierto dominio territorial del equipo local, pero fue la Deportiva la que realizó los tres primeros remates. Yeray buscó la escuadra más alejada y a punto estuvo de encontrarla; Carrique remató ligeramente alto desde fuera del área; mientras que Álex Costa remató de cabeza muy cruzado cuando quizá estaba en mejor posición Borja Valle para cabecear. Sin embargo, un error en una entrega en salida de balón provocó que Álvaro Ramón no pudiese llegar al mismo, se llevó el cuero Ángel López y su centro al segundo palo o remató a la red Agüero.

El gol hizo daño en las filas bercianas y el Tarazona se hizo dueño del choque con su fútbol directo y una agobiante presión en la salida de balón de la Ponferradina. De hecho, Fuentes cabeceó un centro de falta lateral a las manos de Prieto y Ger Nóvoa evitó que un pase de la muerte de Fuentes lo mandase a la red Luis Rivas.

Otra acción de balón parado recién sobrepasada la media hora estuvo a punto de convertirse en el 2-0. La cabeceó Fuentes y el balón se perdió a escasos centímetros del palo derecho del arco defendido por Prieto.

Varios centros desde los costados no encontraron quién pudiese rematarlos. Así se iba consumiendo el primer tiempo. El mismo finalizó con un córner que no dejó sacar el árbitro por haberse cumplido ya el tiempo de prolongación y tarjeta de regalo a Esquerdo por protestar.

Las sensaciones de la primera parte fueron malas, a pesar de que en el primer cuarto de hora la Deportiva pisó el área con peligro y remató tres veces. El equipo no pudo desarrollar su juego ni combinar por dentro, mientras que en la entrada por bandas estuvo muy irregular, con centros demasiado forzados que apenas encontraron a los rematadores.

No hizo cambios Javi Rey para comenzar el segundo período. El mismo empezó con un contraataque de la Deportiva, pero el centro de Álvaro Bustos no fue bueno y no llegó nadie a él. Sin embargo, el panorama seguía siendo muy similar al de los primeros 45 minutos.

Un choque de cabezas entre jugadores dejó fuera de combate a Borja Valle, que fue sustituido por Pau Ferrer.

Ni siquiera a balón parado llevaba peligro la Deportiva.

Prieto sacó un remate de Cedeño que buscaba el 2-0. Y en el otro lado del campo Álvaro Bustos recibía un gran pase filtrado por Pau Ferrer, pero caía cuando iba a golpear, mientras que Yeray probaba suerte en un tiro lejano, aunque no encontraba portería.

Una semana más el poste volvió a interponerse en el camino del conjunto ponferradino. Una falta lanzada directa desde un lateral por Yeray se fue a la madera más alejada.

Javi Rey metió a Cortés y a Álex Mula para buscar en los minutos finales más presencia en ataque.

Pau Ferrer de cabeza tuvo su ocasión en un centro desde a derecha, pero remató desviado, igual que haría ya Cortés dentro de los nueve minutos de prolongación que dio el colegiado.