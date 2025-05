Un mes de pesca con altibajos que se encamina a escenarios más favorables

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La temporada de pesca en los ríos leoneses sigue sumando jornadas. Si bien es cierto que con aceptables resultados y sensaciones que en los primeros días todavía, por eso de la climatología, bastante mejorables.

La climatología manda y esta situación no es inusual dado que con caudales altos y aguas frías no se puede decir que sea el mejor momento, Ese llegará, si las previsiones se cumplen, a partir de este mes de mayo que acaba de comenzar e incluso en junio. No obstante lo que sí está quedando claro es que falta de agua no se padecerá en una campaña que apunta a bastante positiva y que en los más de 2.000 kilómetros de masas de agua existentes en la provincia leonesa tanto los pescadores locales como los foráneos tienen asegurado el disfrute. Tanto para los que prefieran la pesca con muerte como para aquellos que se decanten por la de sin muerte. Y eso sí, con la trucha como la gran protagonista que por número y en bastantes casos por tamaño, puebla los ríos de León.

Con las horas centrales de la jornada como las más adecuadas al menos en estas semanas de la temporada (ya se ha cumplido más de un mes y todavía quedan más de cinco por delante), algunos ríos ya empiezan a alcanzar unas condiciones más que aceptables. No las mejores pero sí, sabiendo situarse, aceptables para dar con algún pez. Y eso sin duda es una noticia bastante agradable para los que desde hace semanas están matando el gusanillo a su pasión por la pesca y también sirve de llamada para los menos madrugadores de cara a que puedan desempolvar la caña y el sedal y disfrutar de los muchos y muy buenos ríos que existen en la geografía provincial.

Con cierto respiro en los días pasados y algo de lluvia en los presentes se espera que la climatología pase a convertirse en algo más favorable en unas semanas en las que la actividad en los ríos se presente como destacada.

Condiciones existen para ello a lo largo y ancho de la provincia.