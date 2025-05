La Deportiva deja casi solucionado el play off (2-0)

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Un punto. Es lo que le falta a la Deportiva para sellar su clasificación para la fase de ascenso a 2ª División. El equipo berciano se impuso 2-0 al Bilbao Athletic en el partido más completo de la temporada y antes de jugar la Cultural se sitúa a dos puntos de ésta.

Cinco novedades presentó Javi Rey en el once inicial. Jorrín, que debutó en Liga como titular, y Andoni López sustituyeron a los sancionados Carrique y Álvaro Ramón. Además, Kevin Sibille, Doué y Cortés fueron las otras caras nuevas respecto al duelo de Tarazona Andrés Prieto y Borja Valle, que acabaron dañados el mismo, se recuperaron y fueron titulares. El cuadro vizcaíno no repitió el once que derrotó a la Cultural, pues entró Duñabeitia en el lateral derecho.

La tarjeta amarilla a Ger Nóvoa por una falta en el centro del campo a los 28 segundos no auguraba nada bueno, pero el ourensano siguió expeditivo, concentrado y vigilante de no cometer otra falta que le pudiese echar del duelo demasiado pronto.

La circulación blanquiazul era muy rápida, con un Andoni López sobreexcitado ante su ex equipo, pero en el mejor sentido de la palabra. Fue el mejor de una primera parte en la que también estuvieron muy bien Borja Valle y Doué e incluso Yeray y Markel Lozano.

En el minuto 3 volvió la maldición. En un contragolpe Andoni López centró al segundo palo y Cortés remató al poste; el rechace lo enganchó mal Yeray y el cuero se perdió fuera por poco. Era el 24º poste del campeonato por parte del conjunto blanquiazul. Pero el poste que evitó el 1-0, salvaría luego el tanto de los «katxorros». Markel Lozano remató ligeramente alto en una dejada de Cortés en el área justó antes de que una falta colgaba sobre el marco berciano la rematase de cabeza Eizagirre al larguero. Uno por otro. Un tiro flojo de cada equipo dio paso a mejores minutos y crecimiento del Bilbao Athletic.

Pudo adelantarse el cuadro foráneo en un pase interior al área para Ibai Sanz, que cuando iba a fusilar, vio cómo Markel Lozano se cruzaba y evitaba la acción. Y en la siguiente acción Doué salvó el 0-1 en un córner rematado cruzado de cabeza en el primer palo por De Luis. El francés sacó casi en la línea. Pero lo que son las cosas, el que aprovechó el saque de esquina fue el conjunto ponferradino. Lo puso Andoni López en el minuto 24, no logró rematar de cabeza Kevin Sibille, pero le cayó el esférico a Borja Valle, que marcaba con la izquierda el 1-0.

El partido perdió algo de ritmo tras el tanto. Un defensa evitó en el primer palo un remate a bocajarro de Álvaro Bustos que minutos después tuvo que ser atendido de un golpe en la cara que estuvo a punto de sacarle del partido.

Un par de remates con poco peloigro de la Deportiva y otro de Bilbao Athletico dieron paso al descanso.

Realizó dos sustituciones Jokin Aranbarri para buscar más profundidad en su equipo, pero volvió a salir mejor la Deportiva, que tuvo un centro de Jorrín que dejó solo a Pau Ferrer, pero se entretuvo en el área y le quitaron el balón, y un remate desde fuera del área de Markel Lozano que se fue rozando el palo. Parte del público incluso cató gol. El delantero de Benicarló había ingresado en el campo instantes antes al tener que retirarse Álvaro Bustos, que no estaba bien desde el golpe del primer acto. Se situó de mediapunta y pasó Borja Valle al extremo izquierdo.

La Deportiva aguantó bien en bloque bajo el empuje bilbaíno. Ernesto entró por Borja Valle y el capitán se llevó una gran ovación, la mayor desde que volvió a la Deportiva.

Lancho, Álex Costa y Esquerdo entraron por un gran Jorrín, Cortes y Doué y Ger Nóvoa se situó de lateral derecho; un hombre para todo, auqneu vio la quinta amarilla, igual que Doué.

En el minuto 82 un centro pasado de Esquerdo lo remató de cabeza cruzado a las mallas en el segundo palo Pau Ferrer para sentenciar un gran partido del equipo blanquiazul. En la recta final Prieto se lució con dos paradones

El próximo partido para el cuadro de Javi Rey será el domingo desde las 15.30 horas ante la Real Sociedad de Fútbol B en Zubieta XXI. El cuadro donostiarra no pasó el viernes del empate sin goles en Segovia y tiene 55 puntos.