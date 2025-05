La Cultural pierde una gran final por el ascenso ante el Ourense CF y minimiza su ventaja de líder

La Cultural encajó una nueva derrota a domicilio, esta vez en O Couto ante el Ourense por 1-0, gracias a un solitario tanto de Carbonell. El equipo leonés, con este nuevo tropiezo, sigue como líder con 61 puntos, pero ve amenazada su hegemonía por la SD Ponferradina, que se sitúa con 59 puntos, tras ganar en El Toralín al Bilbao Athletic por 2-0.

Este encuentro llegó como una auténtica final para los leoneses, que saltaron al terreno de juego del estadio municipal de O Couto con la presión añadida de conocer el resultado de su máximo rival en la lucha por el ascenso, la SD Ponferradina, que había vencido horas antes en casa al Bilbao Athletic, el verdugo precisamente de los culturalistas en la anterior jornada, ganándole por 2-0. Esta victoria de los bercianos les colocaba a dos puntos de los leoneses, que estaban obligados, como mínimo, a puntuar, si no quería ver amenazado su trono hasta el momento incontestable durante toda la temporada.

Además, su entrenador, Raúl Llona, se vio obligado a hacer algunos cambios en el once inicial y no pudo meter en el equipo titular a tres de los ´fijos´ durante esta campaña, el defensa central Satrústegui, el lateral diestro Víctor García, y el centrocampista Bicho, todos ellos tocados por diferentes problemas físicos, y que se vieron relegados al banquillo. Finalmente, el equipo titular estuvo formado por Bañuz, bajo palo. La línea defensiva de cuatro hombres estuvo formada por Guzmán, que ocupó el carril derecho, mientras que Álvaro Martínez jugó el lateral izquierdo, quedando el centro de la defensa para Fornos y Víctor Ruiz. En la línea medular, Diego Barri y Sergi Maestre se encargaron de llevar la manija del equipo, con otra línea de tres, con Pibe y Luis Chacón jugando en las bandas, Kevin Presa, jugó como mediapunta, dejando al goleador Manu Justo en punta de ataque.

El partido estuvo rodeado de un gran ambiente en las gradas, en las que no faltó el apoyo de los incondicionales aficionados de la Cultural que acudieron para apoyar a su equipo en este trascendental choque. Los leoneses tuvieron un buen arranque de encuentro, teniendo más la posesión del balón y llevando la iniciativa en el juego. El juego se desarrolló en los primeros compases en terreno local. Los locales esperaron en su propio terreno, a la espera de sorprender a la contra, y la jugada le salió a las mil maravillas, ya que en el primer acercamiento con peligro al área rival se adelantó en el marcador con el 1-0. Una jugada individual acabó con un pase de Noriega, tras echarse al suelo Fornos antes de la cuenta, que culminó en gol Carbonell.

La Cultural no se lo podía creer, estaban manejando bien el partido y se vieron sorprendidos de salida con los ourensanos. Los de Raúl Llona debían sobreponerse de inmediato a este mazazo inicial. Los fantasmas del pasado y el último mal recuerdo de su tropiezo ante el filial bilbaíno hizo que tuvieran que forzar la máquina de inmediato, y acentuaron su dominio territorial sobre un contrincante que se encontró cómodo defendiéndose en su parcela con el marcador a su favor. Ahora le tocaba el turno a la Cultural de generar peligro y buscar equilibrar la contienda. Sin embargo, pese al control en el juego de los visitantes, las ocasiones de gol no eran claras.

Un lanzamiento lejano de Kevin Presa, que se marchó muy alto en el minuto 21, fue el único bagaje ofensivo de los leoneses en la primera media hora de juego, junto a un penalti reclamado por los culturalistas por una acción punible sobre Pibe en el 27. Sin embargo, en el tramo final de la primera parte, la Cultural comenzó a dar más sensación de peligro. En el 35, un centro peligroso de Guzmán al área fue despejado a córner por la defensa local. Diego Barri probó fortuna a los 42 minutos con un remate desde la frontal del área que se marchó alto. Pero los culturalistas no encontraron la forma de derribar el muro defensivo de los gallegos, que llegaron al descanso con una mínima y valiosa ventaja.

Tras la reanudación, el guion del partido fue el mismo que el de la primera parte. Una Cultural que tuvo más el balón, pero que no encontró la forma de superar el buen entramado defensivo de los ourensanos, que estuvo como pez en el agua en este encuentro, esperando agazapado, a la espera de sorprender a la contra. Pibe tuvo una buena ocasión para poner las tablas, pero su remate se marchó alto. Los locales casi sorprenden en otra contra en un centro pasado de Hugo Sanz, que se paseó por el área y que no encontró rematador en el 61. Pibe respondió con un remate de chilena que se marcó alto. Raúl Llona no esperó mucho y buscó soluciones ofensivas para desatascar el choque y tratar de rematar más a puerta, en un partido que estuvo en algunas fases muy trabado. El dominio de los culturalistas se acentuó, pero no encontraron claras vías de remate. Antón Escobar pudo marcar el empate en el 79 en un remate de cabeza que se marchó fuera. Los culturalistas jugaron más con el corazón que con la cabeza. Víctor Ruiz tuvo el empate en el 86, pero, solo dentro del área, envió alto. Un centro de Calderón que atrapó Raúl Marqueta, quien, ya en el descuento, desbarató la última ocasión visitante, obra de Escobar.