Jorrín: «El de Donosti es el partido más importante de la Liga para la Ponferradina»

El vestuario de la SDP no piensa en el derbi de la semana que viene. Al menos así lo expresó ayer Jorrín, una de las sorpresas agradables del choque ante el Bilbao Athletic. Y para corroborarlo lo expresó en estos términos: «Sólo pensamos en el partido de domingo en San Sebastián. De nada vale pensar en la semana que viene, si pinchas por no estar centrados en éste. El partido más importante del año es ahora, es este fin de semana contra la Real Sociedad B». Asimismo, el defensa no considera trascendente que la Cultural juegue antes: «Tenemos que ganar independientemente de lo que haga ella el sábado».

Jorrín se mostró satisfecho por las buenas palabras hacia su persona antes y después del último duelo, pero prefiere no pensar en si esta semana volverá al banquillo o jugará de nuevo: «Consuela y reconforta que al final el trabajo se vea reflejado. Yo sigo trabajando y entrenando y el día del partido veremos qué me toca. No puedo especular».

Ayer también habló el presidente de lo que le queda por delante al conjunto blanquiazul. Silvano catalogó los tres partidos como finales: «Son tres partidos y tres finales. Al principio de la temporada, con los resultados que se iban dando, no pensábamos en estar donde estamos hoy, pero con el trabajo de los jugadores, el entrenador y la afición hemos llegado hasta aquí y dependemos de nosotros mismos para ascender. Tenemos los pies en el suelo y sabemos que el reto es difícil, pero no imposible».

La Universidad de León firmó cuatro convenios en materia de investigación, formación, actividades sociales y culturales de los que se beneficiarán los equipos masculino y femenino de la SD Ponferradina.