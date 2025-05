La Cultural salta al Reino, pero sin red

Sin red. Así saltará este sábado la Cultural al Reino de León (20.00 horas, en FEF TV), después de tirar por tierra la gran ventaja que había acumulado con respecto a sus perseguidores. Todo lo que no sea derrotar al Barakaldo hará saltar las alarmas y de qué manera. El liderato está en juego después de que los de Raúl Llona lo lleven conservando en su poder desde la primera jornada, pero 24 puntos de 48 posibles en lo que va de segunda vuelta se antoja un botín escaso que ahora sí, amenaza la estabilidad del club. «Hemos hecho borrón y cuenta nueva tras la derrota en Orense. Veo la botella medio llena y ahora tenemos otro partido muy importante», remarca Raúl Llona.

«Somos el líder desde el inicio, esa es la confianza que generamos. El equipo está capacitado, esto es fútbol y cuando pones especial interés en hacer las cosas bien a veces fallas, pero eso no te incapacita. Debemos creer en nosotros mismos y está el plus de que jugamos en casa, dependemos de nosotros y vamos a seguir dando alegrías a la gente», insiste en técnico riojano, que evitó hablar de 'final' como sí hizo en la anterior jornada. «Fuera de casa hemos hecho grandes partidos incluso con días en que los resultados no fueron tan positivos», se reivindica tras asegurar que no le afecta nada de lo que se diga fuera. «Las críticas no me llegan porque estoy centrado en lo que depende de mí. Hablo con mis jefes y mi equipo para manejar la situación. Me encuentro bien y con ganas. Después de las derrotas te replanteas cosas del juego, de cómo lo pude hacer de otra manera, pero hecho eso toca centrarse en lo que viene. Nos queda el último empujón y se verá una Cultural enrabietada», asegura el máximo responsable del banquillo culturalista.

El estadio presentará, de nuevo, una gran entrada. «A la afición solo se le pueden dar palabras de agradecimiento, se lo tenemos que devolver sobre el terreno de juego dando lo mejor de nosotros como hicimos en otras ocasiones. También hay que disfrutar. Estamos despertando un sentimiento en la ciudad y eso es un motivo de satisfacción muy grande y una responsabilidad añadida».

Llona confía, al menos de puertas para fuera, en su plantilla. «Para ganar los partidos hace falta jugar al fútbol y ahí tengo máxima confianza en mis jugadores porque me han dado más de mil motivos para ello. No creo que las derrotas hayan llegado por los planes de partido, hago autocrítica, pero miro hacia adelante». Disipa los fantasmas de crisis. «No he notado que la situación afecte a la plantilla. Trabajamos la parcela emocional, aunque no le doy más importancia de la que tiene. Los jugadores ya son mayores para darle la vuelta a la situación. La energía durante la semana ha sido enorme. Somos optimistas», dice.

«Se nos olvida que los protagonistas son los jugadores, los buenos son ellos y no trato de justificarme. Esto es un equipo y vamos todos a una desde nuestra parcela. Hay que generar más ocasiones para hacer más goles, porque encajamos sí, pero en el momento que ganas empiezas a jugar mejor, tienes más confianza. El Barakaldo nos ganó 3-0 en la ida, es un equipo muy bien ordenado y su rendimiento a lo largo de la temporada ha sido muy grande. Vienen de una dinámica negativa que cortaron la semana pasada y al venir ya salvados quizá tengan menos presión, pero no nos va a regalar nada".

