La Ponferradina: ganar para depender de sí misma

Hay que ganar. Como diría el gran Claudio Barragán, «no queda otra». A pesar de las clarísimas ocasiones que tuvo este sábado el Barakaldo CF —3 postes—, la Cultural ganó y eso vuelve a poner una ventaja de cinco puntos con el cuadro berciano, que visita hoy a la Real Sociedad B (José Luis Orbegozo, Zubieta XXI, 17.30 horas) para ponerse de nuevo a dos puntos del conjunto leonés y así depender de nuevo de sí misma para conseguir el ascenso directo, pues llegaría al derbi del sábado a dos puntos.

Para el equipo realista también es un duelo crucial, pues un triunfo le podría otorgar el pasaporte al play off y darle alas para pelear por acabar 2ª. A la Deportiva también le separa un punto de lograrlo, aunque si el RC Celta Fortuna no gana por la mañana en Amorebieta, la escuadra de Javi Rey saltará al césped ya clasificada.

En el partido inicial de la Liga la Real se impuso 0-1 en El Toralín con tanto de Mikel Rodríguez.

En la Deportiva regresan a la convocatoria tras sus respectivas sanciones los defensas Carrique y Álvaro Ramón, aunque no está claro que los dos vayan a volver al once tras el rendimiento de Jorrín y Andoni López —incluido en el once ideal de la pasada jornada- ante el Bilbao Athletic. También regresa tras lesión Borja Fernández, que será posible recambio para los dos mediocentros que posee el técnico, pues Doué está sancionado y Nacho Castillo lesionado. Tampoco jugará por acumulación de amonestaciones Ger Nóvoa. Suponiendo que no se vuelva a la defensa de cinco, Lancho o Andújar serían el complemento de Kevin Sibille. También podría haber alguna variación en posiciones ofensivas como la titularidad de Álex Costa o Álex Mula.

Iosu Rivas debuta en casa en el banquillo txuri urdin tras pasar Sergio Francisco a realizar funciones destinadas a hacerse cargo el curso que viene del primer equipo. No cuenta con el lateral derecho Rupérez por sanción. Sólo en una de las 5 ocasiones que no ha jugado este futbolista y le ha suplido Merino, ha ganado la Real B. La principal amenaza es Mikel Goti, autor de 12 goles, a pesar de no ser delantero. Además, hay que tener especial atención a otros hombres como Orobengoa o el referido Mikel Rodríguez. Mariezkurrena jugó ayer con el primer equipo.

Pita Rubén Ruipérez Marín (Comité Castellano Manchego), con el que la Deportiva ha sumado dos victorias, tres empates y una derrota. El último partido que le pitó fue el empate a uno en Barreiro ante el filial del RC Celta en mayo del 2019.

Ocho precedentes tiene el encuentro de hoy, de los que la Deportiva ganó cuatro, empató dos y cayó en otras dos ocasiones. Hay cuarto en los que hay que detenerse. La pasada temporada la Deportiva venció 1-2 cuando la Real no conocía la derrota como local. En la temporada 2021-2022 se enfrentaron en 2ª División, pero tuvieron que hacerlo en Eibar por asuntos logísticos. Entrenaba al cuadro donostiarra Xabi Alonso, próximo entrenador del Real Madrid. En la temporada 2007-2008 ganó la Deportiva en la última ocasión que se jugó en el campo 1 de las instalaciones realistas, el de la grada grande. Marcó Óscar de Paula el único gol del choque. En la Deportiva jugaba Ismael Irurzun, que semanas antes había sido padre de trillizos. Uno de ellos, Álex Marchal, jugará hoy frente a la SDP. Y en la temporada 2005-2006 se produjo la última derrota berciana. Fue por 2-1. La derrota dejó a la Deportiva al borde de la zona de descenso y a Pichi Lucas al borde de la destitución. A partir de ahí vendrían 5 triunfos seguidos y al final de temporada el equipo ascendió por 1ª vez a 2ª División.

A pesar de la derrota del Bilbao Athletic, a la Deportiva aún le falta un punto para asegurar la clasificación para el play off