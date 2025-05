La Cultural tendrá que remontar (64-70)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cultural tendrá que remontar al Palma lejos de la capital leonesa (64-70) después de un primer partido de segunda ronda de play off donde los de Luis Castillo no ofrecieron su mejor versión. Una derrota en la que sin embargo no faltó entrega, corazón, garra y una buena dosis de resistencia en algunas fases, sobre todo en los minutos finales. Pero, no fue suficiente porque el rival, con una plantilla muy superior y mayor presupuesto, demostró mayor contundencia tanto en ataque como a la hora de defender.

El ambiente en el Palacio de Deportes de León fue espectacular de principio a fin con más de 4.000 gargantas animando a su equipo. Se nota que echan en falta los tiempos de gloria. Hay mono de baloncesto en la ciudad y la afición no falló. No lo ha hecho desde el inicio de temporada y menos ahora. Y eso animó a los culturalistas, que saltaron a la cancha mentalizados de que la segunda batalla de esta fase de ascenso iba a ser agotadora. Enseguida lo comprobaron merced a un rival que impuso un ritmo de juego extremadamente alto. Venían crecidos tras remontar 29 puntos de diferencia en la primera eliminatoria.

Los triples fueron sin duda el principal elemento que empezó a darle cierta ventaja al Palma, aunque la Cultural —siempre por detrás— sobrevivía con momentos de lucidez y un gran Vázquez en el aspecto anotador. El 24-35 al descanso obligaba a los de Castillo a salir con una marcha más tras el paso por vestuarios, si no, corrían peligro de dejarse ir demasiado pronto. Así fue, pero en el tercer cuarto la cosa se puso bastante fea para los leoneses.

Resurgieron en el tramo final del encuentro (14-1), pero no fue suficiente. Palma, con mucho oficio, continuó mandando para anotarse un primer triunfo que obligará a la Cultural a realizar una machada a domicilio. «No entendimos el nivel de intensidad que exigen estos partidos», comentó Castillo. «Estuvimos muy blandos en defensa ante un equipazo».