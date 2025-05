El golaveraje deja sin play off al CD La Virgen

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

CD LA VIRGEN 5

Dani, (Álex, min 68), Varillas, Fran (Carlos, min 76), Ariel, Joaquín (Quintana, min 59), Visa, Trust, Valentín, Alberto (Lescún, min 68) Basalo y Miguel Ángel (Calleja, min 59).

CRISTO ATLÉTICO 1

Guille, Pablo, Munguia, Javi (Navarro, min 67), Rubo (Cisneros, min 67), Adeva, Dani R., Ivi (Astudillo, min 53), Aparicio (Carlos, min 67), Ander (Cesar, min 32) y Peredo.

Goles: 1-0, min 1: Valentín; 2-0, min 3: Miguel Ángel; 3-0, min 16: Valentín ; 3-1, min 77: Peredo; 4-1, min 81: Valentín; 5-1, min 90: Lescún. Árbitro: Valverde Refoyo (Zamora), auxiliado en las bandas por Fernández Pérez y De La Iglesia Gómez. Mostró cartulina amarilla a Alberto y Miguel Ángel, por el CD La Virgen; y a Astudillo y roja a Javi y Ricardo (delegado), expulsados en el min 71, por el Cristo Atlético.

Muy cerca lo tuvo La Virgen de clasificarse para jugar la fase de ascenso, pero a pesar de golear (5-1) al Cristo Atlético no disputará el play off de ascenso. El golaverage particular con el Mirandés B (2-1) a favor de los burgaleses, condena a los virginianos a la sexta posición. Pese a ello, solo faltó la guinda para redondear una temporada que se puede calificar como sobresaliente de los leoneses.