Natichu Alvarado: «Sé que la forma es injusta»

Natichu Alvarado (Madrid, 1974), de forma telemática desde Madrid, trató de explicar el reparto de las 683 entradas para el derbi provincial SD Ponferradina-Cultural (sábado a partir de las 19.00 horas en El Toralín) enviadas por parte del club berciano a la entidad culturalista. Inició su alocución así: «Tenía claro que no íbamos a complacer a toda nuestra masa social. Esto me genera intranquilidad porque no ha funcionado para ir todos a una. Soy consciente de que es una situación injusta. Es imposible contentar a todo el mundo con tan pocas entradas».

A continuación, la consejera ejecutiva de la entidad futbolística leonesa afirmó: «Es lo que hay. De estas 683 entradas, el 100% se van a distribuir a los socios (abonados). Hacemos un guiño a aquellos que más nos han apoyado en los desplazamientos, a los que se destinará un 25% de las localidades, otro 25% a las Peñas y el restante 50% se sorteará entre la masa social que se apunte al citado sorteo", que ya supera los 2.000 inscritos.

En cuanto a las quejas de algunos abonados de que no se contabilicen los partidos a los que han asistido, en algunos casos con seis y siete desplazamientos acreditados, Natichu Alvarado lo aclaró de esta manera: «El premio de una entrada es para los que tengan cuatro o más desplazamientos, pero sólo se incluyen las retiradas a través de la Cultural, en los ocho viajes en los que se anotó el nombre y los apellidos de los que acudieron a esos partido fuera de León, excluida la Copa. No hay otra forma, recursos ni manos en el club para comprobar los de todos si nos llevan como prueba los tickets de entradas sacadas fuera de nuestro club. Somos los que somos. Sé que es injusto, pero no hay operatividad».

«Un derbi siempre es especial, pero nosotros tenemos dos balas», en referencia al ascenso directo a Segunda División

La jefa de la Cultural, Natichu Alvarado, manifestó sobre el duelo de rivalidad provincial: «Un derbi siempre es especial. Este lleva la connotación extra de puede haber un ascenso. Hay que ir a muerte, aunque con concentración, foco y sabiendo nos restan dos partidos. Tenemos dos balas», para ascender de forma directa a Segunda División.

52 socios ya con entrada

La Cultural ya ha publicado en sus redes sociales la lista de abonados agraciados con una entrada por haber acudido como mínimo a cuatro desplazamientos con la localidad comprada en el club leonés: 334, 385, 398, 435, 438, 454, 552, 867, 920, 1091, 1116, 1164, 1278, 1320, 1451, 1565, 1593, 1646, 1737, 1740, 1928, 2142, 2155, 2268, 2337, 2705, 2720, 2811, 2875, 3310, 3569, 3625, 4097, 4132, 4142, 4613, 4755, 4776, 4947, 5146, 5497, 5500, 5798, 5799, 5811, 5867, 5920, 6066, 6123, 6374, 6691, 6692, 6778 y 6908.