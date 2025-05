Marianín: «Este año me recuerda al ascenso que viví en 1971»

Mariano Arias Chamorro (Fabero, 1946) confía en su Cultural de cara al derbi en El Toralín de este sábado a partir de las 19.00 horas. Marianín, uno de los futbolistas más emblemáticos de la Cultural, apuesta siempre por un triunfo blanco en este tipo de encuentros, aunque esta temporada le recuerda a la campaña 1970-1971 en la que «conseguimos subir a Segunda División en el último partido de Liga cuando la Cultural se proclamó campeón con un punto de ventaja sobre el CD Orense. «Larrauri marcó el gol de la victoria frente al Bilbao Athletic (1-0) y después recuerdo que cayó una tormenta impresionante en León, que anunció el ascenso a Segunda División. Fue impresionante con el estadio Antonio Amilivia, abuelo del que fue alcalde de León Mario Amilivia, lleno hasta la bandera, explica con tono emocionado el que fue Pichichi en la máxima categoría del fútbol español.

A continuación expresa sobre su vaticio: «Aunque la Ponferradina juega en su estadio y en este tipo de partidos ese detalle tiene una connotación especial para el equipo de casa, espero que gane la Cultural, pero si no lo hace tiene una segunda oportunidad de ascender a Segunda División en el último partido de Liga frente al Andorra en el Reino de León. Por eso, insisto, me recuerda al ascenso que viví en 1971», asegura la leyenda culturalista.

«La Ponferradina se ha recuperado en este final de campeonato, pese a la derrota del domingo ante la Real Sociedad B, pero la Cultural es líder desde la primera jornada. Además tiene grandes jugadores que pueden decidir el partido a su favor en cualquier momento en estas dos jornadas que quedan, primero el derbi provincial frente a la Ponferradina y el último en casa ante el Andorra. El ascenso a Segunda División no se puede escapar. Está ahí, muy cerca».

«El único pero es que no sé qué le pasa ahora a la Cultural que cuando encaja un gol se descompone y sufre mucho hasta el final para ganar los partidos, aunque en algunas ocasiones los encuentros se complican y al final sólo empata o pierde, como ha sucedido ya en varios. No creo que le pese la presión. Lo que tiene que hacer es salir a jugar como sabe. Y jugando de acuerdo a la gran plantilla que atesora no debe de tener problemas para subir a Segunda División. Y si no es en el derbi, en casa ante el Andorra».