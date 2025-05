El Atlético Trobajo benjamín A asciende y el B es campeón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los equipos A y C de categoría benjamín del Atlético Trobajo han cerrado una gran temporada. El equipo A, que milita en la 2ª Fivisión Provincial Benjamín, tras uma fuerte lucha con la Cultural B, que finalmente se proclamó campeón de la categoría con un solo punto de diferencia, 66 puntos sobre 65, con cuatro partidos perdidos frente a los tres de los trepalenses hizo que el Atlético Trobajo fuera el subcampeón, logrando de esta manera el ascensi a la 1ª División Provincial Alevín al no poder hacerlo la Cultural B. El Atlético Trobajo C se hizo con el entorchado liguero del grupo 2 de la 3ª División Provincial Benjamín, aunque en este caso no poderá ascender a la categoría superior al hacerlo La Vitgen C como campeón del Grupo 3 por mejor coeficiente al haber solo una plaza de ascenso para ambos.