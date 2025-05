José Fernández: «Espero que triunfe el fútbol, no los dirigentes»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

José Fernández Nieto (Toral de los Vados, 1959) vive la semana previa al derbi con expectación y con la esperanza de vencer para tener opciones de ascenso en la última jornada: «Yo lo de los nervios lo tengo superado, pero nos estamos jugando todo los dos equipos».

Lo que está claro, además de que el porcentaje de entradas que envió la Deportiva a la Cultural en relación al aforo del estadio es mayor que el que recibió en la 1ª vuelta, es que fuera de los socios, los únicos aficionados que van a tener entradas son los 683 +100 de la Cultural: «Tenemos muchos socios y no podemos vender entradas porque le hemos dado todas las que teníamos a la Cultural. Cuando llegan estos partidos siempre se habla de la ampliación del estadio, pero no se puede hacer porque se llene un día. Además, este partido tiene más connotaciones porque está en juego un ascenso».

Sobre las manifestaciones de Natichu Alvarado en relación a las entradas recibidas y dadas, Silvano no le da importancia. Todo está aclarado: «Entendí sus palabras porque sé que no las dice con mala intención. Lo dijo con toda la normalidad, pero a veces se tergiversan las frases. Yo hablé con ella, me lo explicó y para mí es suficiente su palabra».

PROBLEMA DE ENTRADAS

Si se llega a dar el caso, seguro que será un dolor de cabeza para el dirigente deportivista, pero a día de hoy le gustaría tener el problema de Natichu: «Significaría que llegamos con vida a la última jornada y que nos jugaríamos el ascenso en Sestao».

EN DEPORTIVISTA

Sin nombrar

A diferencia de todo lo que va de Liga, se llega por 1ª vez a un viernes sin que se hayan designado los árbitros de la jornada.

Seguridad

En el operativo de seguridad se realizarán cacheos y controles exhaustivos con un doble control antes del acceso al estadio. La Policía Nacional contará con el refuerzo de la Unidad de Prevención y Reacción de León desde la mañana y por la tarde se sumarán dos subgrupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desplazados desde Valladolid.

Antes del partido

No habrá comida previa por el horario del partido, pero sí una merienda-cena en el estadio.

Charla

Silvano hablará hoy con la plantilla, aunque en la línea de lo que hace todas las semanas. «No podemos meterle más presión».