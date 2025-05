El derbi más importante de la Historia

Publicado por F. Otero / A. Fraguas Ponferrada / León Creado: Actualizado:

Nunca en los 101 años y medio de historia del derbi entre los dos grandes del fútbol provincial, este duelo había tenido tanta trascendencia clasificatoria. Por eso no es baladí catalograrlo como el más importante desde que existe este enfrentamiento. A las 19.00 horas arranca en un estadio El Toralín abarrotado (los socios locales apenas han liberado carnets y la Cultural vendió las 101 entradas sobrantes del jueves) un duelo que si gana el cuadro leonés, le sirve para ascender. También subirá en caso de empatar y que no gane el cuadro local el choque FC Andorra-Sestao River. Por su parte, la Deportiva necesita ganar, a poder ser por más de un gol de diferencia, para llegar con opciones de subir a la última jornada y aun así no dependería de ella. También le convendría un triunfo andorrano y que el Sestao River certifique el descenso antes de recibir a la SDP.

Javi Rey recupera a Ger Nóvoa y a Doué, por lo que tiene a todos, salvo a Nacho Castillo. El central ourensano volverá al once, algo que también podrían hacer Álvaro Ramón y quizás Álex Costa, Borja Valle y Álex Mula. Ser la Deportiva del último partido en casa y controlar el juego del rival, que gira en torno a Bicho, será fundamental. De hecho, la articulación de fuerzas en el centro del campo, el aprovechamiento de las oportunidades y el balón parado pueden jugar un papel decisivo en el desarrollo y desenlace de este encuentro vital.

Después de lo sucedido en el enfrentamiento de la primera vuelta (2-0), con la rápida expulsión de Álex Mula, que cambió todo el plan de partido, y los dos goles en fuera de juego y falta previa, hay aún si cabe más ganas en el conjunto blanquiazul.

Por su parte, Raúl Llona recupera a Pibe, que podría entrar por el extremo derecho, pero tiene las dudas de Barri y Sergi Maestre, que se retiraron lesionados ante el Barakaldo CF, y Víctor García, que aún no esta al cien por cien.

El premio para la Cultural es el mayor que puede haber, pero para ello habrá de cambiar su dinámica de la segunda vuelta fuera de casa. No vence desde el 1-4 de Lugo el 19 de enero. Además, suma cuatro derrotas seguidas en desplazamientos, todas con el aspecto común de no haber marcado.

8.400 espectadores vivirán un derbi que será histórico, suceda lo que suceda en él.

Un experimentado árbitro para el derbi

Éste será el 14º partido de esta campaña para el zaragozano Alonso de Ena Wolf, encargado de dirigir el choque de hoy. Tiene 32 años y cumple su 4ª temporada en 1ª Federación. A la Deportiva le ha pitado tres veces y ha ganado todas, mientras que la Cultural suma un triunfo y una derrota con él.



El espacio que hay en El Toralín no sólo no ha permitido poner más entradas a la venta que las que se le entregaron a la Cultural (todas las que había para vender), sino que también el club lo ha tenido difícil para atender las peticiones de más de 50 medios de comunicación de todo el país, buena parte de ellos con más de un efectivo.

En el recuerdo

La Deportiva ha mostrado su pesar por el fallecimiento de José Vilas Guerrero, jugador berciano de la década de los 70 del pasado siglo, que era de Quilós y militó tres temporadas en la escuadra blanquiazul.