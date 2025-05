«No nos rendimos con el 0-1 y tuvimos el premio"

Javi Rey, entrenador de la Ponferradina, no ocultó los signos de felicidad que le reportó el triunfo: «Es un derbi, muchas emociones, hubo muchos partidos. Llevamos un golpe muy duro en el minuto 3. Y ahí nos entraron dudas. En la primera parte no estuvimos bien, no fue la SDP reconocible. Estuvimos muy precipitados con balón. Por eso les dije en el descanso que si tenemos que perder, que fuera jugado al fútbol».

Precisamente tras el paso por vestuarios en el intermedio se lograba darle la vuelta al marcador. «En la segunda parte con balón estuvimos muy bien. Al final ellos bajaron un poco físicamente y nosotros por la inercia del resultado arriesgamos mucho. Hicimos un triple cambio y con Borja destrozado. En la segunda parte tuvimos muchas acciones de área. No nos rendimos en el descuento y tuvimos premio. Felicito a mis jugadores y a la afición. Fue un ambiente de diez y un partido de otra categoría».

Javi Rey reconoció que a pesar del madrugador 0-1 en contra no se desesperó. «Hay que tener tranquilidad. En eso he madurado mucho como entrenador. Me considero con poca experiencia y tengo que mejorar muchas cosas. Pero hoy creo que gestionamos bien el partido, cambios y momentos. Si mete Pibe el 0-2, se acaba. Pero Andrés hizo una parada espectacular. También fue suerte el tiro al palo. Él no falla esas ocasiones. Cuando vi que no entraba, dije que aún podía ser. Me alegro por la familia deportivista y por la mía. Sabía lo que significaba el derbi, que la Cultural pudiese subir aquí y no nos rendimos y al final tuvimos premio. Ahora tenemos una oportunidad».