Esquerdo: «Esperé a que se hiciera el hueco y al final tiré»

El primer gol de la temporada llegó no ya sólo el día más indicado, sino también en el momento más necesario. Así contó Vicente Esquerdo cómo fue el gol y el partido: «Había tenido un poco de mala suerte con los palos en toda la Liga (3). Éste creo que incluso lo tocó también, pero fue para dentro. Hay veces que un solo gol vale por muchos. Me llegó el balón y la gente chillaba que lo pusiese en el área. Yo estuve esperando a que se hiciera el hueco y al final tiré. Me tapaban todos, pero vi que la red se movía y dije ‘ha tenido que entrar por narices’. Ahora toca disfrutar de este momento y saber que el siguiente día de trabajo es el más importante de este año.

El mediocentro reconoció que el gol de la Cultural le hizo daño a su equipo: «Hace un tiempo que llevamos trabajando el tema psicológico con una profesional porque nos afectaban los goles del rival pronto o cuando se adelantaba. En la segunda parte salimos y avasallamos a la Cultural en los primeros minutos".