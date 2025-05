Marwan sigue y Samu Saiz regresa al Ademar

El Abanca Ademar quiere cerrar la presente temporada de la mejor manera posible después de superar los 34 puntos de la pasada campaña, con la clasificación para la fase final de la Copa del Rey en el bolsillo y habiendo competido en Europa. Los de Dani Gordo confían en hacerse con una plaza para la siguiente edición de la Liga Europea de Balonmano, que pueden obtener vía Asobal o bien alcanza la final copera del próximo 8 de junio.

Las sensaciones dentro de la plantilla son buenas, aunque la autocrítica no ha faltado después de una segunda vuelta en la que se han dejado demasiados puntos lejos de la capital leonesa. Sin embargo, el rendimiento global es notable, sobre todo el de los jóvenes. Marwan es uno de los grandes fichajes del presente curso. Ha ido de menos a más demostrando que la apuesta del entrenador vallisoletano salió bien al traerlo.

Si no hay nada extraño, Marwan continuará una temporada más vistiendo la elástica ademarista, sin duda una gran noticia para el club, que ya trabaja en la confección del plantel para la 2025-26. Por ahora no hay nadie cerrado, aunque sí han tocado ya a varias puertas. Urge un sustituto de garantías para Carlos Álvarez y otro para Álex Lodos, que no volverá a las pistas hasta principios del próximo año. Esa baja ha hecho que se apueste por el retorno de Samu Saiz, cedido en el Villa de Aranda.

Más fichajes

La realidad del Ademar ahora mismo es complicada. No le está resultando nada sencillo encontrar jugadores en el mercado que estén dispuestos a venir. La mayoría de clubes de Asobal ya tienen cerradas muchas de sus incorporaciones y otras tantas apalabradas a la espera de hacerse oficiales. Los leoneses no. La apuesta por la juventud es clara en los últimos años con la cantera también dando frutos, pero a nadie se le escapa que sin refuerzos de cierto nivel se antoja complicado mantenerse entre los equipos de la parte alta y aún menos pensar en disputar competición europea. Toca mover ficha cuanto antes.